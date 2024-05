La guerra tra Russia e Ucraina

La situazione in cui l’Occidente si trova a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, in parte per colpe proprie e in parte per il progetto egemonico di Putin, ha radici che vanno rese evidenti e prospetta conseguenze che non possiamo fare finta di non vedere.

Questo volume non si ferma alla cronaca del conflitto recente e localizzato, ma recupera analiticamente la memoria degli ultimi tre decenni, su scala mondiale, per far capire come siamo arrivati a questo punto. A tal fine esamina l’involuzione autoritaria della Russia, il miope cinismo occidentale e le ambizioni orientali prendendo in esame i fattori militari, politici ed economici.

Il libro in realtà tratta solo negli ultimi capitoli della guerra in atto e ripercorre le fasi della storia russa recente, dalla fine della Guerra fredda al conflitto ceceno, fino ai conflitti balcanici e al successivo temporaneo riavvicinamento tra Russia e Occidente in seguito ai fatti dell’11 settembre 2001. L’opera prende poi in esame la breve guerra in Georgia e la lunga crisi in Ucraina a partire dal Maidan per poi occuparsi nei capitoli finali della fallita controffensiva ucraina e cella situazione militare al dicembre 2023.

Infine, l’ultimo capitolo tocca anche altre aree di crisi dove il ruolo di Mosca è rilevante come la guerra a Gaza e in Birmania.

Alberto Leoni ha tradotto la storia del Risorgimento italiano, scritta da Patrick Keyes O’Clery, con il titolo La Rivoluzione italiana.

Ha pubblicato, sempre con Ares:

La croce e la mezzaluna (2007),

La quarta guerra mondiale: origine e cronache (2009),

L’Europa prima delle Crociate (2010),

Il Paradiso devastato. Storia militare della campagna d’Italia (2012),

Storia delle guerre di religione, Dai catari ai totalitarismi (2018),

Addio mia bella addio. Battaglie ed eroi (sconfitti) del Risorgimento (2020),

«O tutti o nessuno!». Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia Romagna nella Seconda guerra mondiale (2020).

Partigiani cristiani nella Resistenza. La storia ritrovata (1943-1945), scritto nel 2022 con Stefano Contini.

La guerra tra Russia e Ucraina

Alberto Leoni

ARES edizioni

Anno edizione: 2024

In commercio dal: 12 aprile 2024

Pagine: 432 p., Brossura

EAN: 9788892984592

Euro 20