Airbus presenta il suo drone gregario all’ILA di Berlino

Airbus presenta il suo nuovo concetto Wingman al salone aerospaziale internazionale ILA a Berlino, un drone (UAV/UCAV) guidato e gestito dal pilota di un velivolo da combattimento che dispone così di maggiori opzioni tattiche. Nel concetto di Airbus il Wingman opererà in modo molto simile a un velivolo da combattimento comandato da un pilota di un velivolo come l’Eurofighter Typhoon e potrà affrontare missioni ad alto rischio che rappresenterebbero una minaccia maggiore per i soli aerei con pilota.

Il modello in scala 1:1, che Airbus espone dal 5 al 9 giugno all’ILA, è simile a una “show car” utilizzata come esercizio di design dall’industria automobilistica. Il modello Wingman mostra tutte le capacità previste necessarie, come la bassa osservabilità, l’integrazione di vari armamenti, sensori avanzati, connettività e soluzioni di squadra. Come per le “show car”, non tutto ciò che è in mostra potrebbe entrare in produzione di serie. Sotto questo aspetto, il modello in mostra all’ILA di Berlino servirà come base e catalizzatore per definire i requisiti di progettazione per ogni generazione del Wingman.

Basato sul concetto attuale, il Wingman è destinato ad aumentare le capacità degli attuali aerei da combattimento con pilota con piattaforme senza equipaggio che possono trasportare armi e altri effettori.

“La Luftwaffe tedesca ha espresso la chiara necessità di un velivolo senza pilota che voli con e supporti le missioni dei suoi caccia con pilota prima che il Future Combat Air System sia operativo nel 2040,” ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Il nostro concetto Wingman è la risposta. Continueremo a sviluppare e perfezionare questa innovazione made in Germany in modo da poter offrire alla Luftwaffe una soluzione accessibile con le prestazioni necessarie per massimizzare gli effetti e moltiplicare la potenza della sua flotta di caccia per gli anni 2030.”

I compiti del Wingman possono variare dalla ricognizione al disturbo dei bersagli e all’ingaggio di bersagli a terra o in aria con munizioni guidate di precisione o missili. I piloti negli aerei con pilota che fungono da “comandanti” avranno sempre il controllo della missione. Saranno sempre l’autorità decisionale finale, beneficiando al contempo della protezione e della minore esposizione al rischio offerte dalla delega dei compiti tattici ai sistemi senza pilota. Un ulteriore obiettivo è aumentare la massa complessiva di combattimento in modo economico, così che le forze aeree possano eguagliare il numero delle forze avversarie in conflitti con pari o quasi pari.

(con fonte Airbus)