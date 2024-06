CY4Gate: XTN Cognitive Security menzionata nel Rapporto Gartner

CY4GATE (CY4.MI), leader nazionale ed europeo nel settore della cyber security e cyber intelligence, comunica che la società XTN Cognitive Security®, parte del gruppo CY4GATE da Gennaio 2024,è stata citata in qualità di representative vendor nel recente report di Gartner Emerging Tech: GenAI Security Services for Online Fraud Prevention. Questo riconoscimento testimonia l’eccellenza e l’innovazione di XTN nei campi della Fraud Prevention, ambito nel quale il brand ha consolidato negli anni un solido posizionamento sul mercato domestico, puntando all’internazionalizzazione.

La componente di analisi comportamentale, potenziata dai modelli di Artificial Intelligence e Machine Learning, sono alla base della tecnologia che costituisce il vero vantaggio competitivo: il prestigioso riconoscimento di Gartner va a certificare i grandi risultati sul piano tecnologico del gruppo che punta a sfruttare al meglio le sinergie tra tutte le realtà che lo costituiscono (si veda la recente acquisizione nel 2023 di Diateam, boutique in ambito Hybrid Digital Twin).

Negli ultimi anni, XTN Cognitive Security® ha raggiunto traguardi importanti e ottenuto menzioni prestigiose, consolidando la sua posizione come leader nell’antifrode online nel banking e in altre industrie come l’automotive. Riconosciuta negli anni da Gartner come vendor rappresentativo del mercato di Online Fraud Detection, l’affidabilità della protezione offerta da XTN continua ad essere affermata dai maggiori report di settore tra cui ad esempio il recente Matrix: Behavioral Biometrics and Device Fingerprinting Solutions di Datos Insights. Per quanto riguarda la Generative AI XTN Cognitive Security® sta lavorando ampiamente sul tema e si trova in una fase avanzata di sviluppo.

Allo stesso modo CY4GATE, negli ultimi 4 anni, ha ottenuto riconoscimenti di rilievo in qualità di representative provider per le soluzioni di Intelligen ciale Composita (cd. Composite AI ®), dimostrando un impegno costante nella ricerca e innovazione per le più avanzate applicazioni di Artificial Intelligence in ambito Decision Intelligence e Cyber Security.

Con l’acquisizione di XTN, Cy4Gate ha ampliato significativamente il proprio portfolio strategico ed accresciuto il proprio ruolo di leader nel comparto della cyber security in Italia, Europa e in ottica di internazionalizzazione.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha commentato: “Siamo entusiasti di poter comunicare che ancora una volta una società parte del gruppo Cy4Gate sia stata menzionata da Gartner, una conferma di tutti gli sforzi compiuti per offrire soluzioni caratterizzate da innovazione e eccellenza tecnologica. Continueremo ad investire a portare avanti il nostro progetto di crescita e sviluppo e a costruire il nostro futuro, per garantire il successo della nostra visione strategica e del percorso intrapreso, per consolidare la nostra posizione sul mercato nazionale e internazionale”.

Fonte: comunicato CY4Gate