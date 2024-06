Elicotteri H225 per la Polizia Federale tedesca

Il Ministero dell’Interno tedesco ha reso noto il 6 giugno di aver ordinato fino a 44 elicotteri H225 per la propria Polizia Federale. Questo ordine record per l’H225 comprende 38 ordini fermi con opzioni per sei ulteriori elicotteri. Il suo carico utile, autonomia e sistemi avanzati lo rendono un velivolo versatile, capace di condurre un’ampia gamma di missioni di polizia e sicurezza interna, dal trasporto delle forze speciali all’antincendio e al soccorso in caso di calamità. Le consegne inizieranno nel 2029.

“Vorrei ringraziare la Germania per la sua continua e rinnovata fiducia nei nostri elicotteri e in particolare nella nostra Famiglia H225. Siamo orgogliosi che il nostro H225 contribuirà alla sicurezza della Germania e aiuterà i suoi cittadini in caso di necessità,” ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “La Bundespolizei può aspettarsi un elicottero moderno grazie ai continui miglioramenti che abbiamo apportato negli ultimi anni all’H225. Rimarrà uno dei più avanzati elicotteri disponibili sul mercato per i decenni a venire.”

L’H225 sostituirà gli elicotteri H155 e AS332 che sono stati in servizio con la Polizia Federale tedesca per oltre 20 anni. L’ordine dell’H225 garantirà una transizione senza soluzione di continuità per piloti e personale di manutenzione. Il contratto include anche mezzi di addestramento e pacchetti di parti di ricambio.

Il nuovo e potente sistema di missione e comunicazione garantisce una migliore consapevolezza situazionale e una trasmissione dati fluida tra le forze di polizia. Dispone anche di un riduttore principale migliorato e di un sistema HUMS (Health and Usage Monitoring System) migliorato, che aumenta la sicurezza e contribuisce a ridurre i costi. Con un peso massimo al decollo di 11.160 kg, l’H225 offre un incremento dell’autonomia di oltre 832 chilometri (1.107 km con serbatoi di carburante esterni) e un carico utile esterno senza pari di 4.750 kg, essenziale per missioni come il soccorso in caso di calamità e l’antincendio. L’ambizione di Airbus Helicopters è che l’elicottero possa volare con il 100% di carburante sostenibile entro il 2030, come già dimostrato a ILA Berlino 2022.

La Bundespolizei tedesca opera 94 elicotteri Airbus, che vanno dal monomotore H120 utilizzato per l’addestramento dei piloti, a più di 40 elicotteri bimotore della famiglia H135 per diverse missioni, compresi i servizi medici di emergenza per conto dell’Ufficio federale per la protezione civile e l’assistenza in caso di calamità (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), e la famiglia Super Puma, di cui l’H225 è l’ultima variante. La partnership è iniziata nel 1962, quando la Bundespolizei (allora Bundesgrenzschutz) iniziò a operare il suo Alouette II, prodotto dalla precedente Aérospatiale.

Dotato della migliore autonomia, velocità, carico utile e affidabilità del settore nella categoria bimotore da 11 tonnellate, l’H225 è l’ultimo membro della glia Super Puma di Airbus Helicopters, che ha accumulato più di 6 milioni di ore di volo in tutte le condizioni meteorologiche in tutto il mondo. Dotato di strumenti elettronici all’avanguardia e della rinomata precisione dell’autopilota, l’H225 offre eccezionale resistenza e velocità di crociera elevata, e può essere equipaggiato con vari dispositivi per adattarsi a una varietà di ruoli.

Fonte e foto: Airbus Helicopters