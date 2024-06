Elicotteri russi per le forze armate del Senegal?

Il Senegal è interessato all’acquisto di nuovi elicotteri militari russi e Mosca starebbe addestrando il personale di volo e tecnico. Lo ha riferito l’ambasciatore russo in Senegal Dmitry Kurakov in un’intervista a RIA Novosti.

«Al momento il Senegal utilizza diversi elicotteri di fabbricazione russa. Le Forze senegalesi assegnate a missioni di peacekeeping sono interessate ai nostri prodotti; stiamo parlando specificamente di elicotteri. [E noi] Stiamo addestrando il personale che dovrà fornire assistenza a questi elicotteri» – ha dichiarato Kurakov.

Il diplomatico ha osservato inoltre che Dakar ha interesse anche per altre tecnologie russe: – «Ad esempio la locale Gendarmeria ha acquistato diversi anni fa le nostre Lada Niva (veicopli 4×4 – NdR) ed oggi è molto soddisfatta. Bisogna ammettere che finora la cooperazione in questo settore non si sta sviluppando così attivamente, ma il potenziale è piuttosto ampio» – ha concluso Kurakov.

Secondo il report del FlightGlobal 2024 l’Aeronautica Militare senegalese ha una composizione piuttosto variegata di velivoli ad ala rotante che comprende cinque esemplari di Mil Mi-24V/-35P “Hind”, due Mi-17 “Hip” e due Mi-2, così come di pochissimi di elicotteri di produzione occidentale Bell 206 (2), Alouette (1), Bell 505 Jet Ranger (3) e Hughes 269 (5).

Nel dicembre 2023 infine, è stato riferito che nel paese africano si è tenuta una cerimonia per l’accettazione di almeno un nuovo elicottero Mil Mi-17-1V prodotto dallo stabilimento russo di Kazan.

In precedenza dunque, Rosoboronexport aveva già fornito a questo paese gli elicotteri Mil Mi-17 e Mi-35P (già impiegati anche dal contingente assegnato negli anni scorsi alla missione ONU in Centrafrica MINUSCA) mostrando come tali velivoli continuano ad essere richiesti nel continente africano per la loro affidabilità e facilità di manutenzione.