ELT Group si riconferma protagonista nei programmi sostenuti dall’EDF

ELT Group continua a ricevere riconoscimenti in Europa. Nell’ambito dell’European Defence Fund (EDF) – Work Program 2023, lo strumento dell’Unione Europea che supporta le attività di Ricerca e Sviluppo dell’industria della difesa, sono stati selezionati nove progetti che vedono la partecipazione di aziende del Gruppo, nello specifico si tratta di 7 progetti di Elettronica S.p.A. e di 2 progetti di Cy4Gate,

L’obiettivo posto dai progetti europei per lo sviluppo di capacità di difesa comuni è sempre stato fortemente condiviso dal ELT Group che si è impegnata sin dal loro inizio attraverso le iniziative PADR (Preliminary Actions on Defence Research) e EDIDP (European Defence Industrial Development Programme), propedeutici all’attuale fase EDF. In questo ambito ha portato le sue competenze maturate in anni di attività e consolidatesi attraverso la partecipazione ai principali programmi della difesa quali Eurofighter Typhoon, Orizzonte, FREMM, NH90, Legge Navale e, non ultima, la presenza dell’azienda come EW champion nazionale del dominio Isanke & ICS del programma GCAP.

I progetti EDF selezionati quest’anno in cui partecipa l’azienda sono: il progetto Carmenta PF (Primum Fuga), di cui ELT è la società coordinatrice, mirato allo sviluppo di un sistema di autoprotezione (SPS) innovativo per velivoli ad ala fissa ed elicotteri.

Il progetto FESPAN volto a studiare la propagazione elettromagnetica in ambienti estremi. EMISSARY, per la Space Situational Awareness, ed E-CUAS per la difesa anti-drone coordinati da Leonardo, NG-MIMA per lo studio architetturale di piattaforme avioniche di nuova generazione, coordinato dalla spagnola INDRA; MARTE per le nuove tecnologie Main Battle Tank europei, coordinato dalla tedesca MARTE ARGE GbR, ed EISNET per le reti di sensori per la difesa, coordinato dalla francese Thales.

Cy4Gate, con le sue specifiche competenze nel settore Cyber Electronic Warfare & Intelligence, è poi presente con il proprio contributo in altri due progetti di sviluppo selezionati dalla Commissione: FMBTech (nuove tecnologie Main Battle Tank europei, a guida della francese Thales), ed ECYSAP EYE (Cyberspace Operations, a guida della spagnola INDRA).

Domitilla Benigni (nella foto), CEO & COO di Elettronica S.p.A. ha dichiarato: “ELT Group continua ad ottenere riconoscimenti a livello internazionale, soprattutto nel mercato europeo della difesa e l’assegnazione di 9 nuovi progetti nell’ambito dell’European Defence Found (EDF) ne è testimonianza. Siamo coinvolti in progetti afferenti a tutti i domini: dal navale al terrestre, fino ad arrivare allo spazio e al cyber, viene dunque riconosciuta, sia dalla Commissione Europea che dai nostri partner, la nostra competenza e capacità di innovazione multidominio”.

Fonte: comunicato ELT Group