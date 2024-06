Semoventi d’artiglieria francesi Caesar per l’Armenia

I ministri della Difesa armeno e francese, Suren Papikyan e Sebastien Lecornu, si sono incontrati a Parigi e hanno raggiunto nuovi accordi sulla cooperazione militare tra i due paesi, ha riferito il ministero della Difesa armeno. “Durante l’incontro è stato discusso lo stato attuale della cooperazione in materia di difesa tra Armenia e Francia.

Il ministro della Difesa dell’Armenia ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle riforme nel settore della Difesa in Armenia e sulle attività svolte nel quadro della cooperazione con la Francia. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tecnico-militare e sono stati raggiunti nuovi accordi”, ha affermato il ministero. In particolare, il ministero della Difesa armeno ha firmato un accordo di cooperazione con il gruppo franco-tedesco KNDS, i cui dettagli però non sono stati resi noti.

Lecornu su X (ex Twitter), parlando di un “colloquio caloroso” con Papikyan ha riferito della firma di un accordo che prevede la fornitura di obici francesi Caesar da 155 mm a Erevan (30 esemplari secondo fonti francesi da consegnare entro il 2025). “Continuiamo a rafforzare la nostra relazione di difesa con l’Armenia”, ha scritto Lecornu.

Erevan ha iniziato a ricevere aiuti militari da Parigi nel 2023 inclusi fucili di precisione PGM 338 e 50 veicoli MRAP ACMAT Bastion e radar AESA 3D Thales GM200 ma l’Armenia sembra interessata ad acquisire nuovi sistemi di difesa aerea MBDA VL Mica e Eurosam SAMP/T.

L’Armenia sta accentuando il suo distacco dalla Russia e il progressivo avvicinamento all’Occidente: nel settembre 2023 l’esercitazione in territorio armeno Eagle Partner 2023 coinvolse 85 militari americani e 175 armeni.