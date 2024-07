Un successo la partecipazione di AIAD al Farnborough Air Show

Roma, 29 luglio 2024 – Si è conclusa con successo la partecipazione di Aiad, la Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, all’edizione 2024 del salone aeronautico “Farnborough International” tenutosi presso l’International Exhibition & Conference Centre dell’omonimo aeroporto britannico situato a Rushmoor, in Hampshire. Al termine dell’evento è stata annunciata la presenza di AIAD anche alla prossima edizione, nel 2026, a testimonianza dell’importanza dell’appuntamento per la Federazione e in generale per il comparto spaziale civile e militare.

L’edizione di quest’anno ha riunito innovatori del settore aerospaziale, aeronautico e della difesa di 44 Paesi, con una rappresentanza italiana composta da più di 60 aziende partecipanti con stand e chalet propri e nelle aree collettive regionali di Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Umbria.

Nel corso della kermesse AIAD ha organizzato momenti di dialogo e confronto, volti a consolidare una quotidiana e specialistica sinergia tra gli stakeholder di settore, e ha favorito il dibattito sulle attività necessarie per il supporto dell’export della base industriale e a favore dei principali programmi europei e internazionali come il GCAP.

Centrale è stata inoltre anche la discussione sulle potenzialità di sviluppo dei cluster regionali per l’industria aerospaziale, tema su cui la Federazione si impegna costantemente a garantire opportunità strutturate di collaborazione fra aziende, PMI e istituzioni allo scopo di assicurare la presenza qualificata del comparto a ogni livello.

Nel corso dell’evento, accolti dal Presidente AIAD Giuseppe Cossiga e dal Segretario Generale Carlo Festucci, hanno fatto visita al padiglione italiano, tra gli altri: il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’Ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini, l’Addetto Militare per la Difesa accreditato in UK, l’Amm. Angelo Virdis, il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA), Gen. Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Luca Goretti, il Viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, il Viceministro per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini, la Presidente della III Commissione Senato della Repubblica, Sen. Stefania Craxi e il Sen. Ettore A. Licheri. Presenti anche il Sen. Luigi Nave, membro della IX Commissione del Senato, l’On. Stefano Graziano e l’On. Emanuele Loperfido in rappresentanza della IV Commissione Camera dei deputati.

Si sono inoltre tenuti due importanti meeting per AIAD, con David CHINN, Presidente Royal Aeronautical Society e con il Ministro Plen. Giorgio Aliberti Direttore dell’Autorità Nazionale – UAMA Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“I lavori e gli incontri di questa edizione del Farnborough International hanno creato ulteriori spazi di condivisione su temi comuni di ricerca tecnologica e sul raggiungimento di nuovi obiettivi comuni per il comparto difesa, cui la Federazione si dedicherà anche in vista del 2026, sempre interagendo con le aziende di riferimento e senza tralasciare elementi chiave come l’innovazione e la sostenibilità” ha dichiarato Carlo Festucci, Segretario Generale AIAD.

⁠ll 26 agosto, in occasione dell’Italian Defence Industries Forum a Yokosuka (Giappone), Aiad insieme ad altre aziende italiane presenterà le proprie eccellenze e capacità nei settori Difesa e Sicurezza a favore delle autorità locali civili e militari e di ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency). A fine settembre, la Federazione parteciperà inoltre all’ADEX Azerbaijan Defence Exhibition, in programma a Baku dal 24 al 26 settembre 2024.

Fonte: comunicato AIAD