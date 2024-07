CY4GATE acquisisce una quota ulteriore di DIATEAM

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto il closing per l’acquisto di un ulteriore 15,33% di DIATEAM, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate, arrivando così a detenere il 70,66% del capitale sociale della stessa.

Cy4Gate, in data odierna, a seguito dell’esercizio dei previsti “accordi di Put & Call” esercitabili nel triennio 2024 – 2026 e firmati in occasione dell’acquisto del primo 55,33% di DIATEAM (cfr. Comunicato stampa del 30 gennaio 2023), ha sottoscritto il contratto per l’acquisto dell’ulteriore 15,33% di DIATEAM, ad un prezzo pari a 1,6 milioni di euro.

L’ulteriore investimento in DIATEAM si prefigge di proseguire nel consolidamento del Gruppo anche al di fuori del mercato nazionale grazie alle opportunità di upselling e cross-selling, nonché di arricchire il portafoglio prodotti di cyber security dell’azienda per porsi come qualificato centro di competenza europeo del settore.

Questa operazione prosegue nel rafforzamento della catena del valore sulla cyber security dell’azienda, in particolare grazie:

all’avanzato “Hybrid Cyber Digital Twin”, un simulatore ibrido facilmente interfacciabile con le c.d. “Operations Technologies” (es.: sistemi industriali Scada) per supportare le attività di test e validazione e rendere più efficace la formazione avanzata degli specialisti cyber; il prodotto presenta anche una configurazione “trasportabile” in rack modulari che ne consentono una elevata flessibilità di impiego tattico;

un portfolio diversificato di moduli avanzati di formazione cyber “hands-on” e immersivi, anche avvalendosi del cyber digital twin proprietario e di cyber contest denominati “Capture the Flag” che sono interamente progettati in house. Si tratta di soluzioni formative innovative che integrano e completano l’offerta formativa della già esistente cyber Academy di Cy4Gate.

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE Group (nella foto) ha così commentato: “Dopo oltre un anno dall’acquisto del primo 55,33% della francese DIATEAM, a seguito dei precedenti accordi, abbiamo acquisito un ulteriore 15,33% perché decisamente soddisfatti del valore apportato e delle sinergie sviluppate con il mercato francese, in un’ottica sempre più marcata di internazionalizzazione del nostro Gruppo. Sono certo che questa iniziativa rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato della cyber security italiano ed europeo grazie alle importanti e complementari competenze di Cy4Gate e di DIATEAM”.

DIATEAM SAS è una società di diritto francese (con sede legale a Brest) fondata nel 2002, che ad oggi annovera 25 dipendenti di cui il 75% dedicato all’ingegneria. La società è specializzata nel design e sviluppo di tecnologie applicate alla cyber security e destinate ad una clientela sia istituzionale che corporate. Tra i prodotti realizzati spicca l’hybrid digital twin, una piattaforma capace di ricreare agevolmente un “gemello digitale” della rete IT del cliente e interfacciarsi con l’eventuale OT (si pensi a realtà industriali o infrastrutture critiche) per scopi di test e validazione della cyber resilience e per training avanzato. Uno strutturato piano didattico articolato su vari moduli specialistici nel dominio della cyber security e la capacità di intervento con un team interno di professionisti completano l’offering dell’azienda stessa.

Si riportano di seguito alcuni tra i principali indicatori economico-finanziari al 31 dicembre 2023:

Fatturato: € 2,6 milioni

Valore della produzione: € 2,9 milioni

EBITDA: € 0,6 milioni

PFN: € 1,3 milioni (cassa positiva).

