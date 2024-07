IDV firma un contratto con l’esercito brasiliano per la fornitura di 420 veicoli 4×4 LMV-BR 2

L’Esercito brasiliano, attraverso la Direzione Produttiva dell’Esercito, ha firmato un contratto con IDV per la fornitura di 420 LMV-BR 2 (Light Multirole Vehicle) in un periodo di 10 anni. La consegna delle prime unità è prevista nel 2026.

Questo nuovo ordine di veicoli LMV-BR 2, conosciuti in Brasile con il nome “Guaicurus”, sarà prodotto in due diverse varianti, con un sistema d’arma manuale o un sistema d’arma a controllo remoto (RCWS). Tutti i veicoli saranno dotati di un Sistema di Comando e Controllo (C2). Le 420 unità di “Guaicurus” saranno prodotte localmente nello stabilimento IDV di Sete Lagoas (MG).

La firma di questo contratto decennale per i veicoli LMV-BR 2 segna un’altra importante pietra miliare nella partnership tra l’Esercito brasiliano e IDV poiché contribuisce notevolmente alla crescita dell’industria della difesa nazionale e rafforza lo sviluppo strategico delle Forze di terra brasiliane. La solida collaborazione tra l’Esercito brasiliano e l’IDV ha alle spalle una lunga storia, che comprende finora la fornitura di 700 unità del veicolo corazzato anfibio 6×6 Guarani e di 32 unità dell’LMV-BR.

Dal suo lancio, il veicolo multiruolo leggero (LMV noto come Lince) è stato continuamente sviluppato, beneficiando della vasta esperienza accumulata dai suoi utenti. Grazie a questa continua attenzione, negli ultimi 20 anni IDV ha acquisito una competenza approfondita nello sviluppo di veicoli militari per soddisfare le esigenze operative più esigenti dei propri clienti, impegnati in operazioni speciali e missioni di mantenimento della pace, soprattutto in contesti urbani compartimentati.

Fonte: comunicato IDV