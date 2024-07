Missili MBDA Brimstone 3 per i Typhoon della Luftwaffe

MBDA ha ricevuto dalla Germania un contratto per la produzione e la fornitura dei missili di attacco di precisione Brimstone 3 per il velivolo da combattimento Eurofighter della Luftwaffe. A tale scopo, verranno creati una linea di assemblaggio finale e un centro di servizio per il Brimstone presso il sito di MBDA a Schrobenhausen (Germania).

Eric Béranger, Chief Executive Officer di MBDA, ha dichiarato: “L’acquisizione del Brimstone 3 da parte della Germania rappresenta un contributo decisivo per l’armonizzazione degli armamenti in Europa e dell’’arsenale di munizioni della Bundeswehr. La nuova linea di produzione rappresenta la prima di questo genere al di fuori del Regno Unito e dimostra il valore del modello di cooperazione di MBDA nel garantire la fornitura sovrana di cruciali capacità di difesa europee”.

Il Brimstone 3 è un missile di attacco di precisione tattico, caratterizzato da livelli elevatissimi di accuratezza, efficacia e affidabilità combat proven. Il Brimstone 3 consente alle forze armate di colpire bersagli fermi e in rapido movimento con una precisione millimetrica in tutte le condizioni meteorologiche. Il Brimstone è inoltre in fase di integrazione sui droni, come ad esempio l’Eurodrone e l’MQ-9B, e rappresenta un’opzione di armamento idonea per veicoli terrestri, elicotteri e Remote Carrier pesanti.

Fonte: comunicato MBDA