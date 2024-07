L’Arabia Saudita ordina altri 4 tanker Airbus A330 MRTT (che piacciono anche in Italia)

Il Regno dell’Arabia Saudita ha ordinato quattro ulteriori aeromobili Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) per la Royal Saudi Arabia Air Force (RSAF) che già schiera 6 aerei dello stesso tipo. Lo ha reso noto ieri Airbus precisando che entreranno poi tutti in servizio nel 2027 per svolgere missioni di rifornimento in volo e di trasporto.

“Questo nuovo ordine dimostra l’alto livello di soddisfazione del cliente rispetto all’A330 MRTT”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power di Airbus Defence and Space. “Si tratta del terzo contratto firmato dall’Arabia Saudita per l’A330 MRTT, e che ha fatto della RSAF uno dei maggiori operatori di MRTT al mondo”.

Il contratto comprende anche un pacchetto di supporto logistico con pezzi di ricambio, servizi di formazione e supporto operativo per i quattro nuovi aeromobili. Tutti gli A330 MRTT della RSAF sono equipaggiati sia con tubo flessibile e cestello che con un braccio come opzione di rifornimento, il che consente all’A330 MRTT di essere rifornito da aerocisterne dotate di boom.

Come parte di questo contratto, Airbus ha firmato nel gennaio 2024 un accordo di Partecipazione Industriale (IP) con GAMI (General Authority for Military Industries) per lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema industriale nella regione a supporto di Vision 2030, il programma del governo saudita che mira a diversificare l’economia del Paese.

Questo accordo include anche il trasferimento di tecnologia e know-how dell’A330 MRTT della RSAF a società locali. SAAMS, la joint venture creata tra SAMI (Saudi Arabian Military Industries) e Airbus, sarà il principale veicolo per la localizzazione industriale. L’A330 MRTT è il più capace aeromobile di rifornimento e trasporto di nuova generazione con il 90% di quota di mercato al di fuori degli Stati Uniti, con 82 ordini da 15 paesi in Europa, Asia, America e Oceania.

Anche l’Aeronautica Militare Italiana potrebbe acquisire il velivolo tanker/transport di Airbus dopo lo stop alla commessa per 6 nuovi Boeing KC-767B di cui Analisi Difesa ha riferito ieri e l’interruzione dei negoziati con l’azienda aerospaziale statunitense.

Foto Airbus