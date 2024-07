Leonardo e AID collaborano per l’innovazione nel settore della difesa e sicurezza

Leonardo annuncia una nuova collaborazione con Agenzia Industrie Difesa (AID) volta a rafforzare l’innovazione tecnologica e operativa nel settore della difesa e della sicurezza. Il focus della partnership sarà lo sviluppo congiunto, in via prioritaria per la Difesa italiana, di munizionamento di artiglieria da 155 mm convenzionale.

Questa collaborazione, che durerà 18 mesi e che potrà essere ulteriormente rinnovata, si propone di sfruttare le competenze e le risorse di entrambe le organizzazioni per sviluppare soluzioni avanzate mirate a migliorare le l’operatività delle Forze Armate italiane, e per incrementare la capacità produttiva nazionale in parallelo alla filiera esistente.

Leonardo metterà a disposizione le sue competenze tecnologiche e la sua esperienza in progetti di grande complessità. L’azienda si occuperà della design authority della munizione, effettuerà la valutazione e la qualifica presso i poligoni nazionali ed esteri, e inoltre progetterà e metterà in servizio la preserie di produzione. Fornirà supporto, infine, nella formazione e nell’addestramento del personale.

AID apporterà il suo know-how nella gestione delle infrastrutture, degli impianti e macchinari e delle risorse logistiche. Avrà inoltre la responsabilità della produzione e assemblaggio del lotto preserie nonché della successiva fase di produzione in serie.

Già da un decennio le due organizzazioni hanno delle attività congiunte nella produzione e commercializzazione del munizionamento convenzionale e guidato per i calibri 76 mm, 127 mm e 155 mm.

La nuova sinergia tra Leonardo e AID genererà vantaggi significativi per il settore della difesa italiana, non solo potenziandone le capacità operative, ma anche creando altre opportunità per l’industria della difesa e per la ricerca scientifica in Italia. Inoltre, i progetti sviluppati insieme saranno orientati anche a promuovere l’innovazione e la competitività a livello internazionale.

Fonte: comunicato Leonardo