Accordo tra RENK e Iveco Defence Vehicles per motori militari per veicoli cingolati

RENK Group AG, fornitore leader di soluzioni di propulsione militari e civili, e IDV, azienda di Iveco Group N.V. specializzata in veicoli per la difesa e la protezione civile, hanno firmato un accordo di cooperazione volto a valutare il potenziale delle tecnologie di propulsione di RENK e IDV per le future piattaforme di combattimento.

Questo accordo di cooperazione è un passo importante che consente a entrambe le parti di contribuire attivamente ad accelerare i programmi di veicoli cingolati per i propri clienti. Risponde inoltre all’esigenza di rafforzare la catena di fornitura europea e aumentare la capacità produttiva.

L’obiettivo dell’accordo è condividere il know-how e l’esperienza di entrambe le parti nello sviluppo e nella produzione di soluzioni, tecnologie e attrezzature per i gruppi propulsori.

L’accordo è stato reso noto questa mattina da un comunicato di IVECO DV, azienda di Iveco Group (EXM: IVG) e RENK Group.

RENK Group AG è attiva da decenni nel setto9re Difesa e Sicurezza con oltre 70 eserciti e 40 marine e guardie costiere di tutto il mondo che impiegano prodotti dell’azienda tedesca.

L’intesa potrebbe rientrare nell’ambito del coinvolgimento del CIO (Consorzio Iveco Oto Melara) nel programma previsto dalla joint venture Leonardo-Rheinmetall per la realizzazione in Italia di carri armati KF-51 Panther e veicoli cingolati da combattimento KF-41 Lynx.