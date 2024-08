Biagio Mazzotta è il nuovo presidente di Fincantieri

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A. riunitosi ieri, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 19.10 dello Statuto, previo parere del Comitato per le Nomine e approvazione del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione Biagio Mazzotta nuovo Consigliere di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti.

La nomina avviene a seguito della prematura scomparsa del generale Claudio Graziano, eletto dall’assemblea degli azionisti del 16 maggio 2022 e tratto dalla lista espressione del socio CDP Equity S.p.A. Il Consiglio ha accolto l’invito formulato dall’azionista CDP Equity S.p.A. che, con lettera del 1° agosto 2024, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione.

Al Presidente Biagio Mazzotta sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Inoltre, il Presidente concorrerà con l’Amministratore Delegato alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società.

Il Consiglio, sulla base della dichiarazione resa e delle informazioni fornite dall’interessato, ha inoltre accertato in capo a Biagio Mazzotta il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi tenuto conto anche degli orientamenti adottati al riguardo dalla Società.

Per quanto a conoscenza della Società, Biagio Mazzotta non detiene azioni di Fincantieri, precisa il comunicato dell’azienda

Contestualmente all’annuncio dell’incarico di vertice del gruppo cantieristico, il Ministero dell’Economia e Finanza ha comunicato con una nota la formalizzazione delle dimissioni di Mazzotta da capo della Ragioneria dello Stato.