Gaiani: “Israele non intende negoziare con Hamas e punta a coinvolgere l’Iran nella guerra”

Gli sviluppi in Medio Oriente dopo l’uccisione perpetrata da Israele del leader politico di Hamas in Iran e del leader militare di Hezbollah in Libano e le reazioni della comunità internazionale sono al centro dell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la mattina del 1° agosto.

