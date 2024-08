Dagli USA 20 miliardi di aiuti militari a Israele inclusi 50 aerei da combattimento F-15IA

Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita al governo di Israele di prodotti militari per oltre 20 miliardi di dollari. Lo ha riferito ieri un comunicato dell’Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della difesa (DSCA).

Le autorizzazioni riguardano forniture chieste da Israele: fino a 50 aerei da combattimento multiruolo F-15IA (nelle immagini), kit di modifica Mid-Life Update per i 25 aerei F-15I già in servizio con le forze aeree israeliane; 120 motori F110-GE-129 e altri equipaggiamenti per gli F-15 (90 Advanced Display Core Processors II, 75 radar APG-82(V)1 Active Electronically Scanned Array, 50 pod di navigazione AN/AAQ-13 LANTIRN, 320 lanciatori per missili aria-aria a medio raggio avanzati LAU-128, 25 cannoni M61A Vulcan, 180 dispositivi Embedded Global Positioning System/Inertial Navigation System e altre dotazioni).

Il costo totale del programma F-15 il cui prime contractor è Boeing è stimato è in 18,82 miliardi di dollari con consegne a partire dal 2029 mentre le compensazioni per l’industria israeliana saranno definite in futuri negoziati.

Il pacchetto di aiuti USA include anche veicoli tattici medi Oshkosh FMTV M1148A1P2 (per un costo di 583,1 milioni di dollari) e molte munizioni, necessarie a sostenere lo sforzo bellico dell’Esercito Israeliano: 32.739 proiettili da 120 mm per i cannoni dei carri armati Merkava (774,1 milioni di dollari) e 50 mila proiettili M933A1 sempre da 120mm per i mortai (61,1 milioni).

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ringraziato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin e il segretario di Stato Usa Anthony Blinken per aver approvato la vendita di aerei da combattimento F-15. “Grazie al Segretario alla Difesa Austin e al Segretario di Stato Blinken per aver promosso iniziative di potenziamento delle forze che aiutano Israele a sviluppare e mantenere il suo vantaggio militare qualitativo nella regione. Ciò include l’incorporazione degli F-15ia nella flotta di aerei da combattimento dell’Iaf e la fornitura di munizioni essenziali per garantire le capacità e la sicurezza di Israele”, ha affermato Gallant in un post su X.

Illustrazioni: Boeing