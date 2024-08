Rheinmetall acquista negli USA Loc Performance per 950 milioni

Rheinmetall AG ha acquisito la statunitense Loc Performance, specializzata in componenti per veicoli militari, per 950 milioni di dollari. Lo ha reso noto la società tedesca il 14 agosto. L’acquisizione del fornitore con sede a Plymouth (Michigan) “estende le attività’ del gruppo con l’esercito statunitense” e “amplia la propria base industriale negli Stati Uniti”, ha affermato Rheinmetall in una nota.

Rheinmetall punta a ottenere grandi ordinativi per veicoli dell’esercito statunitense per un valore di oltre 60 miliardi di dollari (55 miliardi di euro).

L’acquisizione amplia e rafforza la posizione di Rheinmetall in Nord America, il più grande mercato della difesa al mondo. L’accordo è stato firmato il 13 agosto ed è propedeutico alla partecipazione al Programma XM30 per una nuova generazione di veicoli da combattimento di fanteria. Il volume del programma, che vede Rheinmetall finalista con General Dynamics Land Systems con il cingolato KF-41 Lynx, stimato in circa 45 miliardi di dollari per circa 4.000 veicoli da combattimento di fanteria.

Inoltre, Rheinmetall partecipa al programma CTT (Common Tactical Truck), che ha un volume di circa 16 miliardi di USD per circa 40.000 camion per lo US Army.

“Rheinmetall si aspetta che l’acquisizione di Loc Performance porti notevoli benefici sia per il suo business americano che per quello globale. Ad esempio, una forza lavoro esperta con un elevato livello di competenza tecnica, inclusa la manutenzione, la riparazione e il potenziamento in combattimento dei veicoli da combattimento militari, sarà integrata nelle catene di fornitura interne di Rheinmetall” si legge nel comunicato dell’azienda tedesca.

“Con la sua forza lavoro qualificata di circa 1.000 dipendenti, Loc Performance ha generato ricavi di vendita significativi e in crescita. Con le sue attività su vasta scala, la società contribuirà direttamente al business in rapida crescita dei veicoli militari statunitensi del Gruppo Rheinmetall, gestito da American Rheinmetall Vehicles con sede a Sterling Heights, MI”.

Loc Performance Products, LLC è stata fondata nel 1971 a Plymouth, MI ed è un fornitore diversificato di servizi completi per clienti sia militari che civili. Oltre alla sede centrale di Plymouth l’azienda ha altre sedi a Lansing e Lapeer, sempre in Michigan, nonché a St. Marys, Ohio.

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG: “Stiamo facendo questo investimento perché abbiamo una chiara strategia di crescita e gli Stati Uniti saranno un importante mercato centrale per noi nei prossimi anni. L’acquisizione di Loc Performance dimostra che ci stiamo concentrando costantemente sul successo negli Stati Uniti e vogliamo espandere la nostra quota del grande volume di mercato. Tutto parla a favore di questa acquisizione: Loc Performance sta già perseguendo un modello di business sostenibile lì con una solida crescita organica, ha una forza lavoro altamente qualificata e ci offre significative riserve di capacità per gli ordini che stiamo prendendo di mira negli Stati Uniti”.

Matthew Warnick, CEO di American Rheinmetall Vehicles: “Negli Stati Uniti, abbiamo una posizione promettente in due importanti progetti militari, sia nel programma di veicoli da combattimento di fanteria XM30 che nel progetto CTT. L’acquisizione di Loc Performance ci fornisce la prontezza per la produzione”.