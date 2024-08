FOTOALBUM – I mezzi occidentali preda bellica in mostra al Forum Army 2024 di Mosca

Dal 12 al 14 agosto, nel Patriot Park di Mosca si è tenuto il Forum Tecnico-Militare internazionale “Forum Army-2024”. Quest’anno l’evento si è svolto per ovvi motivi senza partecipazione di massa, inoltre i programmi dimostrativi nell’aerodromo di Kubinka e nel campo di addestramento di Alabino sono stati cancellati.

Il Forum che ha visto la partecipazione di oltre 120 aziende della Difesa straniera (Bielorussia, Iran, India e Cina hanno organizzato esposizioni nazionali) e delegazioni di 83 Stati, di cui 39 guidate da ministri e capi di stato maggiore, ha costituito un’ulteriore occasione per la Russia per mostrare i mezzi terrestri di costruzione occidentale di “preda bellica” nel conflitto in corso in Ucraina.

Foto: Ministero Difesa Russo