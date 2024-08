Con l’attacco a Kursk i consensi per Zelensky crescono ma restano molto bassi

In Ucraina il tasso di popolarità del presidente Volldymyr Zelensky è aumentato quasi del 4,5 per cento, dopo l’offensiva nella regione russa di Kursk, ma resta comunque di poco superiore al 15 per cento. Secondo i risultati di un sondaggio d’opinione condotto dal 9 all’11 agosto dall’associazione “Iniziativa legale avanzata” in tutta l’Ucraina, comprese la Crimea, le regioni occupate, le aree interessate dai combattimenti e gli ucraini rifugiati all’estero, oltre il 57,18 per cento degli intervistati vorrebbe combattere fino alla vittoria e alla riconquista dei territori occupati, Crimea compresa mentre il 41,01 per cento vorrebbe un accordo con la Russia per por fine alla guerra. Infine, il 36,92 per cento è contrario a negoziare mentre il 22,07 non intende rispondere.

L’80 per cento si dichiara insoddisfatto di come le cose stiano andando in Ucraina.

Alla domanda “Se oggi si svolgessero le elezioni presidenziali in Ucraina, per quale dei candidati elencati voteresti?”, il 15,19 per cento dei partecipanti al sondaggio hanno risposto Volodymyr Zelensky; l’11,32 per cento si espresso a favore di Yulia Tymoshenko; il 7,04 per cento ha sostenuto Petro Poroshenko; mentre Vitaly Klitschko ha ottenuto il 4,22 per cento. Dal sondaggio emerge, inoltre, come il 7,04 dei partecipanti sostenga altri candidati ma anche come il 30,77 per cento non sia interessato a sostenere alcuno dei nomi inseriti nella lista.

A questo proposito basti considerare che il generale Valery Zaluzhni, oggi rimosso dai vertici delle forze armate e rinominato ambasciatore in Gran Bretagna, godeva di consensi ampiamente superiori al 50 per cento prima che Zelensky cancellasse le elezioni.

Elevato anche il numero degli indecisi, pari al 18,9 per cento, mentre il 5,47 per cento non intende votare o potrebbe annullare la scheda. Alla domanda “Indica i tre problemi che più ti preoccupano oggi”, il 42,39 per cento degli intervistati ha risposto “Guerra, mobilitazione”; il 31,76 “Corruzione e governo incompetente” e il 25,85 ha risposto “Interruzioni dell’elettricità e aumento delle tariffe elettriche”.

(con fonte Agenzia Nova)

Foto Presidenza Ucraina