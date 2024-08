Elicotteri russi Mi-35M e Mi-171 per il Ruanda

Esattamente tre anni fa il nostro canale Telegram mostrava la foto di un nuovo elicottero d’attacco Mil Mi-35M dotato di livrea mimetica a due toni di marrone ripreso presso lo stabilimento Rostvertol di Rostov sul Don. Già allora si ipotizzava che il destinatario fosse un paese del continente africano.

Alla fine di gennaio del 2022 gli esemplari immortalati di Mi-35M con la medesima livrea, ripresi poco prima del carico presso il Platov International Airport di Rostov sul Don, risultavano essere due ma anche allora non era chiara la destinazione finale.

Il mistero è stato svelato lo scorso 11 agosto, in occasione del giuramento del presidente ruandese Paul Kagame avvenuto presso lo stadio Amahoro della capitale Kigali, quando una parata militare organizzata dalle Forze di difesa e della Polizia nazionale mostrava una sfilata impressionante di mezzi e truppe che includeva tra l’altro nuovi elicotteri militari di fabbricazione russa, tra cui Mil Mi-35M e Mil Mi-171.

Ricordiamo che ad oggi nessuna testata specializzata aveva menzionato un contratto tra i due Paesi a parte un’ipotesi velata fornita dal portale The Spy Uganda nel 2019 secondo cui la vendita di importanti quote azionarie della compagnia di bandiera RwandAir a Qatar Airways e dell’aeroporto internazionale di Bugesera (per la costruzione di hangar e strutture di assistenza a terra sempre di proprietà dalla compagnia qatariota), sarebbe servita proprio all’acquisto di elicotteri Mi-35M – «…in previsione di una possibile interruzione delle relazioni con l’Uganda» – considerando che, proseguiva ancora il portale – «Kagame starebbe cercando di eguagliare il budget per l’hardware militare ugandese in modo che il suo Paese possa prepararsi alle incertezze future.»

D’altra parte secondo l’ultimo rapporto del FlightGlobal la Forza Aerea del paese africano è particolarmente esigua e gli unici velivoli d’attacco risultavano essere 11 Mil Mi-17, cinque vecchi Mil Mi-25 (versione da esportazione del Mi-24 “Hind”) e 3 Aérospatiale SA 342 Gazelle; a completare il tutto due Cessna 208 e due Diamond DA42 utilizzati come addestratori.

Versione radicalmente aggiornata del Mi-24V, il Mi-35M è stato realizzato in serie dal 2005 e possiede capacità di volo e manovrabilità sostanzialmente superiori rispetto al suo predecessore poiché può volare in missioni di combattimento giorno e notte e in condizioni climatiche estremamente critiche (ovvero in ambienti ad alta quota con temperature elevate – “hot and high”).

È dotato di armi avanzate ad alta precisione e può essere utilizzato per distruggere bersagli corazzati, fornire supporto aereo per operazioni di terra o per missioni di attacco al suolo, Per la sua versatilità risulta idoneo anche in missioni di evacuazione sanitaria o da trasporto di carichi, in cabina o mediante l’uso di un gancio esterno.

Il Mi-35M che si distingue dalle altre versioni dell’Hind per l’impiego di semiali più corte, carrello d’atterraggio fisso e rotore di coda a X è attualmente in carico alle flotte aeree di Russia, Venezuela (cliente di lancio del Mi-35M), Burkina Faso, Bielorussia, Iraq, Serbia, Togo, Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan, Nigeria, Pakistan e Mali (non dimenticando inoltre il Brasile che tuttavia li ha dismessi nel 2022).

Foto: Governo del Ruanda