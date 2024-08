Industria della Difesa russa: Chemezov presenta a Putin il Rapporto Rostec

I temi discussi nell’incontro del 30 luglio scorso tra il presidente russo Vladimir Putin e l’amministratore delegato di Rostec (colosso dell’industria della Difesa) Sergei Chemezov, tenutosi al Cremlino e reso pubblico dalla Presidenza russa (di cui pubblichiamo qui sotto ampi brani), permettono anche quest’anno di apprendere informazioni utili a comprendere l’entità dello sforzo bellico di Mosca sotto il profilo industriale. O quanto meno di valutare dati e notizie che i russi hanno deciso di rendere pubblici.

Come l’anno scorso quello di Chemezov è stata a tutti gli effetti la presentazione del rapporto annuale al presidente relativo al 2023. A tal proposito è interessante confrontare il Rapporto 2023 con quelli precedenti del 2022 (con la guerra in Ucraina già in atto) e del 2021.

“Rostec continua a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali, che includono il rafforzamento della sicurezza e della capacità di difesa del nostro Paese, nonché la promozione della sua indipendenza industriale” ha esordito Chemezov. “Vorrei condividere alcune statistiche. Innanzitutto, gli utili aziendali consolidati sono aumentati di quasi il 34 percento, raggiungendo i 2.840 miliardi di rubli. Speriamo di superare la soglia dei tre trilioni entro la fine del 2024. Anche i nostri utili netti sono aumentati e ammontano a 60.100 milioni. Tuttavia gli utili rimangono relativamente bassi considerando i nostri guadagni attuali. Ciò è dovuto principalmente al grande volume di contratti con la Difesa statale che abbiamo.

Purtroppo, l’attuale redditività di questi contratti non è molto elevata, attestandosi a circa il 2 percento. Inoltre, le agenzie di accettazione militare non coprono tutte le spese generali. A causa di questi fattori, a volte è impossibile coprire tutte le spese sostenute dalle nostre imprese per l’adempimento dei contratti della Difesa statale”.

Si tratta di un punto che emerso in modo rilevante anche nel Rapporto 2022: l’industria della Difesa russa quando produce per le forze armate nazionali riduce ai minimi termini i profitti, di fatto quasi azzerati.

Chemezov ha proseguito sottolineando che Rostec ha aumentato la quota di beni prodotti per il mercato civile cresciuta del 5,5% per un volume di 993 miliardi di rubli più precisi ma in termini percentuali sul totale della produzione i prodotti per il mercato civile sono scesi dal 44,5 al 35 per cento tra il 2022 e il 2023 a causa del “significativo incremento dei volumi dei contratti della Difesa”. Vale la pena ricordare che prima della guerra in Ucraina, nel 2021, Chemezov si impegno a raggiungere una quota di produzioni civili pari al 50 per cento del totale. Ma ovviamente, dal febbraio 20232 le priorità sono radicalmente cambiate.

Per quanto riguarda gli investimenti Chemezov ha detto che “l’importo nel 2023 è cresciuto fino a 527 miliardi contro 292 nel 2022: la maggior parte degli investimenti viene spesa per l’ammodernamento e l’espansione delle capacità produttive”.

Chemezov ha poi illustrato il rapporto riassumendolo in quattro punti.

1- Protezione della sovranità nazionale

Come negli anni precedenti, Rostec esegue il 99,5 per cento degli ordini statali per la Difesa, percentuale che raggiunge il 100 per cento per alcuni tipi di equipaggiamento particolarmente richiesti per l’Operazione Militare Speciale. “Tutti i contratti sono stati rispettati e l’80 per cento delle attrezzature attualmente coinvolte nell’Operazione Militare Speciale è prodotto dai nostri stabilimenti industriali. Nel 2023, abbiamo fornito al nostro cliente principale, il Ministero della Difesa, nuovi velivoli Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-57, Sukhoi Su-35, Ilyushin IL-76, Yakovlev Yak-130, nonché elicotteri Mil Mi-28 e Kamov Ka-52 e carri armati T-90M Proryv.

Ciò include sia i nuovi equipaggiamenti che quelli profondamente ammodernati. Rispetto al 2022, il volume di produzione e i principali aggiornamenti per i veicoli corazzati leggeri sono triplicati e per i carri armati sono cresciuti del 250 percento. Stiamo producendo 9 volte più munizioni per carri armati e veicoli da combattimento per la fanteria. Inoltre, rispetto al 2022, la produzione di artiglierie semoventi è cresciuta di dieci volte nel 2023, con una crescita uguale per le munizioni.

Nel 2023, ci sono state consegnate diverse infrastrutture, in particolare fabbriche di polvere da sparo. La situazione lì è piuttosto complicata, pertanto è necessario condurre una revisione completa, un rinnovamento e un ammodernamento. Sono stati stanziati decine di miliardi per questo scopo. Il vice primo ministro Marat Khusnullin è stato di grande aiuto. È responsabile della costruzione, supervisiona l’intero processo e gli siamo molto grati.

Oltre alla produzione, i nostri lavoratori sono attivamente coinvolti nella riparazione degli equipaggiamenti utilizzati nella zona dell’Operazione Militare Speciale e a volte anche sui campi di battaglia. Al momento, abbiamo 250 team, ovvero circa 1.000 persone, che operano lì” (in Ucraina – NdR).

Tra i nuovi prodotti Chemezov cita la prima tranche di obici semoventi Malva da 152 mm consegnati, le munizioni circuitanti (droni -kamikaze) KUB e Supercam e le bombe aeree guidate FAB-500. “Nel 2023, abbiamo ricominciato a produrre le bombe FAB-1500 e FAB-3000. C’è stato un periodo in cui ne abbiamo sospeso la produzione, ma ora l’abbiamo ripristinata. Quest’anno, nel 2024, li abbiamo adattati per funzionare anche con kit di guida e planata che vengono già impiegate in combattimento”

Quanto ai Supercam, prodotto in due versioni, da attacco e da ricognizione, l’ad di Rostec ha precisato che “ci sono voluti solo cinque mesi per lanciare questi droni in produzione. Per questo, abbiamo creato uno stabilimento di produzione che copre un’area di oltre 30.000 metri quadrati. Ora stiamo lavorando duramente per realizzare questi UAV, che sono stati molto efficaci nella zona di operazioni militari speciali”.

2 – Produzione sanitaria

“Come parte del nostro sforzo per produrre più beni civili, abbiamo fatto di tutto per realizzare apparecchiature mediche. Oggi, le nostre aziende producono oltre 150 tipi di hardware medico per vari settori, tra cui cardiologia, oftalmologia, ginecologia, nonché apparecchiature per centri perinatali, ecc….” ha detto Chemezov.

“Consideriamo l’ingegneria medica un settore strategico e intendiamo acquisire una maggiore presenza in questo mercato aggiungendo più prodotti alla nostra gamma ogni anno. Oltre ai dispositivi medici, produciamo anche prodotti farmaceutici con un portafoglio di 64 farmaci e nel 2023 bbiamo consegnato oltre 106 milioni di dosi di prodotti medici alle regioni russe nell’ambito di ordini di approvvigionamento governativi centralizzati. Questo elenco include 18 vaccini contro nove malattie infettive, come tetano, pertosse, difterite, epatite B, tubercolosi, morbillo, rosolia, parotite e influenza.

2 – Sovranità tecnologica

“Inizialmente, quando abbiamo valutato l’entità delle sanzioni e il numero di partnership tecnologiche che avevamo stabilito con i nostri partner occidentali nel corso di molti anni, avevamo acquistato un numero significativo di componenti e ci aspettavamo che la nostra cooperazione continuasse indefinitamente. Sfortunatamente, non è stato così. Quando ci è stato assegnato il compito di intraprendere notevoli sforzi di sostituzione delle importazioni, ad essere onesti, eravamo dubbiosi sulla nostra capacità di avere successo” – ha ammesso Chemezov. “Abbiamo già sostituito decine di migliaia di componenti e prodotti in tutta la rete Rostec.

Un esempio degno di nota è KAMAZ. Abbiamo sostituito con successo migliaia di componenti presso KAMAZ, consentendoci di soddisfare le richieste di veicoli merci, speciali e passeggeri, tra gli altri. Ecco alcuni esempi. Il trattore stradale KAMAZ-54901, che rappresenta l’ammiraglia della nuova generazione di camion K5, è stato inizialmente sviluppato in collaborazione con Daimler. Dal 2023, produciamo questi camion con i componenti importati completamente sostituiti.

Inoltre, il KAMAZ-6595 è il primo autocarro con cassone ribaltabile della linea K5 progettato per il lavoro nelle cave minerarie. A novembre 2023, abbiamo avviato la produzione in serie anche della versione sostituita dalle importazioni di questo modello.

L’ultima innovazione di KAMAZ è il KAMAZ-54902, un autocarro articolato progettato per trainare grandi rimorchi. È dotato di una cabina a pianale ribassato con una cuccetta singola, che consente al conducente di riposare quando necessario prima di continuare il viaggio. Nel 2024, inizieremo la produzione in serie di questi veicoli con componenti d’importazione sostituiti”.

Oltre alle attrezzature civili, abbiamo compiuto passi da gigante nella sostituzione delle importazioni e nello sviluppo di nuovi modelli di veicoli speciali. Per diversi modelli, i componenti importati sono stati sostituiti con quelli nazionali. Ciò include carrozzerie in acciaio corazzato, paraurti, antiproiettile, pneumatici e vetri blindati.

Nel 2023, la nostra azienda Remdiesel ha completato lo sviluppo di un veicolo speciale chiamato Akhmat, progettato per il trasporto sicuro di personale militare, in soli 25 giorni. Ad oggi, abbiamo prodotto oltre mille unità e hanno funzionato eccezionalmente bene.

Nel 2023, sono stati presentati alcuni nuovi progetti, tra cui il veicolo specializzato Nerussa, un camion blindato per il trasporto di carichi speciali e pericolosi. La sua produzione in serie è già stata avviata. Per ridurre ‘impiego di manodopera, è stato progettato un veicolo a ruote robotizzato e controllato a distanza per consegnare munizioni, trasportare personale ferito, fornire quadricotteri e altre necessità. Attualmente, è in fase di test nelle unità di linea. I risultati sono positivi e stiamo iniziando a produrlo in serie”.

Per quanto riguarda la produzione di motori, abbiamo avviato una produzione in serie di turbine GTD-110 su larga scala per centrali termoelettriche. Le prime turbine di questo tipo sono state testate nello stabilimento di Ivanovo per tre anni. Tutto a posto e stiamo installando queste turbine prodotte in serie nella centrale termoelettrica Udarnaya a Taman, nel territorio di Krasnodar. Stiamo costruendo questa centrale elettrica e presto lanceremo la turbina GTD-110.

Acquistavamo turbine da 120-130 MW dalla General Electrics negli Stati Uniti e dalla Siemens in Germania. Quindi, abbiamo realizzato una turbina da 110 MW per sostituire quelle prodotte all’estero.

4 – Personale e protezione sociale

Rostec è un importante datore di lavoro con oltre 660.000 dipendenti contro i 591.600 indicati nel Rapporto 2022. “Nel 2023, abbiamo assunto 70.000 persone e dovremo assumerne circa altrettante nel 2024” ha detto Chemezov. “La retribuzione media è aumentata del 22 percento, arrivando a 88.300 rubli al mese. Nel 2023, la spesa sociale è aumentata del 23 percento, arrivando a 18 miliardi. Il pacchetto di benefit che offriamo al personale include un piano assicurativo sanitario privato, un piano pensionistico privato, nonché opportunità di visitare resort ricreativi e sanitari, un programma di alloggi e pacchetti di ricollocazione.

Per quanto riguarda il programma di alloggi, trattenere giovani specialisti qualificati è fondamentale per noi, poiché siamo coloro che li formano. Ecco perché prestiamo molta attenzione al programma di edilizia abitativa e lo abbiamo chiamato Rostec’s Square Metres. È già operativo in 17 regioni e otto aziende. Presto lanceremo tre progetti a Perm, Rybinsk e Arsenyev, nel Territorio di Primorye, con il suo stabilimento di elicotteri, e stiamo lavorando su altri 17 siti.

Passando al progetto di medicina industriale, nel 2023 abbiamo lanciato un’iniziativa sanitaria dedicata. La sua missione consiste nell’impedire ai lavoratori di Rostec di ammalarsi durante la loro attività professionale. Ciò include uno sforzo da parte di Rostec per aprire e aggiornare 40 stazioni sanitarie e mini cliniche in 13 regioni della Russia. Le persone saranno in grado di ricevere servizi medici presso queste strutture.

Il rafforzamento delle capacità e la formazione del personale sono un importante obiettivo strategico per la nostra azienda. Gestiamo 400 programmi educativi comuni e supplementari collaborando con università e istituti professionali. Le università stanno attualmente formando 2.700 studenti che si laureeranno con le competenze di cui le nostre aziende hanno bisogno. Nel 2023, gli istituti di istruzione superiore e le aziende all’interno del nostro gruppo si sono uniti come parte del progetto federale Advanced Engineering School e hanno contribuito a migliorare e creare 15 scuole di ingegneria avanzata di questo tipo.

Finora, le affiliate di Rostec hanno creato 36 cluster educativi e manifatturieri in 23 regioni e la corporazione ha stanziato oltre 470 milioni di rubli a questo scopo negli ultimi due anni. Gli studenti possono mettere in pratica le proprie competenze presso le nostre aziende, poiché abbiamo un approccio che prevede che trascorrano il 70 percento della loro formazione mettendo in pratica le proprie competenze, studiando durante il restante 30 percento del tempo. Ogni studente impara cinque discipline presso i nostri centri di produzione e apprendimento, il che significa che può svolgere tutti i tipi di lavoro e utilizzare vari tipi di attrezzature”.

Ancora una volta il Rapporto Rostec si conferma, pur tenendo conto dei risvolti propagandistici, un testo utile a comprendere gli indirizzi ma anche le caratteristiche intrinseche del colosso dell’industria di Stato per la Difesa russa.

A questo link il testo completo del report in lingua inglese

Foto: Presidenza Russa, UAC e Ministero della Difesa Russo