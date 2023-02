Presto in servizio gli elicotteri d’attacco Mi-35M bielorussi

Il ministero della Difesa bielorusso ha reso noto la tempistica della consegna da parte della Russia dei 4 nuovi elicotteri da attacco Mil Mi-35M all’Aeronautica Militare bielorussa.

Minsk ha firmato un contratto per la fornitura nell’agosto 2020, ma solo ora sono state rese note le date specifiche per la ricezione dei nuovi elicotteri. Secondo il comandante dell’Aeronautica e delle Forze di difesa aerea, il generale Andrei Lukyanovich (nominato a tale incarico pochi mesi or sono e uno degli esponenti bielorussi posti sotto sanzioni dall’Occidente per il “supporto all’invasione russa dell’Ucraina”), i primi quattro Mi-35M entreranno in servizio entro l’aprile di quest’anno.

La Bielorussia intende equipaggiare uno squadrone di 12 macchine con questi elicotteri, a rimpiazzo delle versioni più vecchie della ventina di Mi-24 Hind attualmente in servizio sulla 50a Base Aerea a Minsk-Machulishchy.

Incerta invece la consegna del secondo lotto di 4 velivoli da combattimento Su-30SM, anch’essa in ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti inizialmente entro ottobre 2022, il Col. Lukyanovich non lo ha rivelato e si è limitato a dire che questi sarebbero arrivati.

L’Aeronautica Bielorussa vorrebbe portare da 4 a 16 unità la consistenza del reparto di volo dotato di questo velivolo che ammoderna una flotta da combattimento composta da 34 Mig 29, 67 Sukhoi Su-25 e 30 Sukhoi Su-24.

Foto Ministero della Difesa Bielorusso