Nuovi contratti per CY4GATE

CY4GATE, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, si è aggiudicata negli ultimi giorni contratti per la fornitura del proprio modern SIEM RTA e per la sua verticalizzazione e integrazione a protezione tanto di enti governativi che di aziende.

Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circa 1,3 milioni di euro per la durata di 1 anno. Il 65% del valore contrattuale complessivo deriva da contratti con clienti governativi mentre il restante è frutto di acquisizioni da parte di clienti corporate.

L’oggetto contrattuale prevede la fornitura di licenze relative modern siem RTA di Cy4gate sia da integrare su SOC cliente nonché per essere customizzato in contesto specifico e in modalità stand-alone per la detezione di comportamenti anomali sulle reti interessate, visualizzabili su una dedicata dashboard a beneficio del personale specializzato, al fine di prevenire e/o reprimere un potenziale attacco e soprattutto assicurare la business continuity aziendale o dell’istituzione che installerà la tecnologia.

Alcuni dei contratti acquisiti, in cui si prevede la realizzazione di un progetto costruito intorno agli specifici needs emersi in sede di requisitazione con il cliente, saranno portatori di nuove competenze ed expertise per il team di ingegneri di Cy4Gate, che dovrà realizzare specifiche verticalizzazioni con il supporto trasversale dell’azienda, ivi incluso il Centro di Competenza per l’Artificial Intelligence di Cy4Gate che sarà chiamato a fornire il proprio contributo per individuare e sviluppare quegli appropriati algoritmi di intelligenza artificiale idonei ad operare su nuovi e complessi scenari operativi nel dominio cyber.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE (nella foto) ha dichiarato: “Sono soddisfatto dei livelli di gradimento di cui gode il nostro modern SIEM “RTA” che sempre più spesso viene scelto tra le diverse opzioni disponibili sul mercato, per giocare il delicato ruolo di contribuire al rafforzamento delle barriere cibernetiche dei nostri clienti. Questi nuovi contratti costituiscono un importante boost nella direzione del “continuous improvement” delle caratteristiche funzionali del prodotto per adeguarlo costantemente a situazioni mutevoli e complesse, spesso non gestibili con il semplice acquisto di tecnologie standard e poco flessibili, nella consapevolezza che ogni realtà presenta delle peculiarità tali per cui questa tipologia di sistemi non può sempre rispondere alla logica del “fit for all”.

In un momento storico in cui il livello di insicurezza, reale e percepita, nel dominio cyber è elevata, siamo certi che il presidio sul cliente secondo un approccio “tailor made” che l’azienda da sempre si è data, si traduce in quella vicinanza e prossimità che aiuterà i clienti ad approcciare le sensibili tematiche cibernetiche con una maggiore serenità, agevolando la presa di coscienza e consapevolezza necessarie ad un deciso cambio di passo nella governance complessiva della cyber security”.

Fonte: comunicato Cy4gate