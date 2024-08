Per la difesa aerea la Bulgaria ordina l’IRIS-T e guarda al KAI FA-50

Il 6 agosto la commissione difesa del Parlamento bulgaro ha approvato l’acquisto di sistemi missilistici antiaerei a medio raggio tedeschi IRIS-T SLM. Alla fine di luglio, rappresentanti del ministero della Difesa bulgaro avevano tenuto delle consultazioni con i colleghi tedeschi e i rappresentanti della società Diehl Defense relativi all’acquisizione dei sistemi IRIS-T SLM. Il primo agosto il Consiglio dei ministri bulgaro ha presentato al Parlamento un programma il rinnovo della difesa aerea basata a terra.

“Il progetto indica che è previsto l’acquisto di due sistemi missilistici antiaerei a lungo raggio e otto sistemi a medio raggio”, riferisce il portale Vesti. I sistemi Iris-T dovrebbero quindi essere 8. Il costo della prima fase del programma è stimato a 356 milioni di lev (circa 182 milioni di euro).

Il 13 ottobre 2022 Berlino annunciò di aver costituito con altri 13 alleati europei l’iniziativa European Sky Shield Initiative (ESSI), di cui fa parte anche la Bulgaria, tesa a costituire una difesa aerea e antimissile integrata composta dai sistemi Iris-T (tedesco), Patriot (statunitense) e in prospettiva Arrow 3 (israeliano).

Il sistema IRIS-T SLM è già stato adottato da diverse nazioni europee e viene attivamente impiegato in contesto bellico dalle forze ucraine.

Nei giorni scorsi l’azienda aeronautica sudcoreana Korea Aerospace Industries (KAI) ha rivelato di aver proposto alle forze aeree bulgare il velivolo da combattimento leggero FA-50, già in servizio in Polonia che lo ha ordinato in 48 esemplari, per sostituire i velivoli di origine russo-sovietica Sukhoi Su-25 (7 in servizio) affiancando gli i 16 F-16 (con i quali i caccia leggeri sudcoreani hanno molte componenti in comune) destinati a rimpiazzare 13 Mig-29.

La Bulgaria potrebbe acquisire una dozzina di FA-50 per equipaggiare lo squadrone da attacco oggi composto da 7 Sukhoi Su-25. KAI ha offerto a Sofia compensazioni e il coinvolgimento dell’industria bulgara in caso di acquisizione.

Foto: Diehl Defence e KAI