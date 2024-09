Approvata la fusione per incorporazione di UTM in Leonardo

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato ieri– in luogo dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2505, comma 2 del Codice Civile e dell’art. 24 dello Statuto sociale – la fusione per incorporazione nella Società di UTM Systems & Services S.r.l.

L’operazione (già resa nota al mercato con precedente comunicato del 30 luglio 2024) è stata inoltre approvata in data odierna dall’Assemblea straordinaria di UTM. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto – anche ai fini contabili e fiscali – con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Come reso noto l’operazione, proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, in particolare, di razionalizzazione e semplificazione della catena societaria, prevede l’acquisto da parte di Leonardo – prima della stipula dell’Atto di Fusione – della partecipazione (33,333%) detenuta da Telespazio S.p.A. nella stessa UTM che, pertanto, diverrà interamente partecipata dalla Società.

(con fonte comunicato Leonardo)