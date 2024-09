Ucraina: oltre 60 per cento del bilancio 2025 destinato a difesa e sicurezza

Secondo il disegno di legge presentato dal governo, l’Ucraina intende destinare oltre il 60 per cento del bilancio 2025 ai settori difesa e sicurezza. “Le risorse totali destinate alla sicurezza nazionale e alla difesa nel 2025 ammonteranno a 2.223 miliardi di grivne”, pari a 48,3 miliardi di euro su una spesa pubblica complessiva prevista l’anno prossimo in 81 miliardi di euro (in crescita del 13 per cento rispetto al 2023j), come ha riferito il 24 settembre il ministero delle Finanze in un comunicato.

Le spese per difesa e sicurezza esta somma rappresenta il 26 per cento del Pil, secondo la stessa fonte. Il governo ucraino sta pianificando di raddoppiare il gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Kiev ha affermato inoltre di aver bisogno di 34,5 miliardi di euro di finanziamenti esterni da parte degli alleati occidentali e delle organizzazioni internazionali. Questa cifra è leggermente inferiore a quella del 2024 e in linea con le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Dall’inizio della guerra, l’Ucraina ha ricevuto 88 miliardi di euro in aiuti finanziari internazionali, secondo i dati ufficiali pubblicati a fine agosto.

Al netto degli aiuti occidentali Kiev punta ad aumentare le sperse militari di 12 miliardi di dollari nel 2025. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge approvata dal Parlamento che prevede un aumento di 500 miliardi di grivna (circa 12 miliardi di dollari) per finanziare le forze armate. Un incremento che sarà coperto attraverso prestiti, tasse aggiuntive e aumenti delle imposte su tabacco e carburante.

Secondo quanto reso noto, l’incremento delle risorse verrà utilizzato principalmente per pagare le indennità al personale militare.

Foto: Ministero Difesa Ucraino e Presidenza Ucraina