ELT Group consegue l’attestazione ISO31030 per il travel risk management

ELT Group ha raggiunto l’importane traguardo di essere la terza azienda in Italia ad aver conseguito l’attestazione di conformità sul travel risk management ISO 31030, rilasciata da RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi.

Lo standard adottato definisce linee guida dettagliate per identificare, valutare e gestire i rischi connessi alle trasferte di lavoro e include tutte le attività necessarie a una efficace pianificazione, realizzazione e valutazione delle trasferte dei propri dipendenti, inclusa la selezione dettagliata di alloggi, la gestione di potenziali rischi sanitari e la gestione di eventuali incidenti.

Questo traguardo è particolarmente significativo per un’azienda internazionale della Difesa come ELT Group che ha 11 presidi nel mondo e collabora con più di 30 paesi, e ribadisce il commitment aziendale su Salute e Sicurezza, tanto più quando il personale è impegnato in trasferte rese complesse dagli scenari operativi di riferimento.

Questo risultato si inserisce nell’ambito più generale dell’impegno aziendale verso la dimensione Sociale della Sostenibilità che costituisce un focus di attenzione verso il capitale umano, patrimonio aziendale più prezioso a cui l’azienda dedica da sempre la massima cura.

“Il sistema di travel risk management di ELT Group conta su un team dedicato e qualificato, oltre al supporto esterno di sale operative e partner, che garantiscono assistenza h24 alle proprie persone. L’adesione a questo standard perfeziona ulteriormente il percorso iniziato nel 2021 volto a garantire che l’operatività del personale in sede o fuori sede sia sempre ispirata al principio di massima tutela”, ha dichiarato Massimo De Bari, VP People, Communication & Asset Management di ELT Group.

“L’attestazione di conformità alla linea guida ISO 31030, che RINA opera in linea con i propri accreditamenti generali, permette alle organizzazioni che applicano questo modello virtuoso di ottenere una validazione e una testimonianza rispetto a quanto fatto in materia di gestione dei rischi legati ai viaggi. Desidero congratularmi con ELT Group per l’impegno profuso nella tutela della sicurezza e del benessere delle sue persone anche durante le trasferte”, ha aggiunto Daniela Asaro, Italy Commercial Support Senior Manager di RINA.

Fonte: comunicato ELT Group