Leonardo consegna il 100° elicottero TH-73A Thrasher alla US Navy

Leonardo ha celebrato un traguardo significativo con la 100a consegna dell’elicottero TH-73A Thrasher alla Marina degli Stati Uniti il ​​17 settembre in una cerimonia nel nord-est di Philadelphia. Tra i partecipanti c’erano il vice ammiraglio Daniel L. Cheever, comandante delle forze aeree della Marina e il tenente generale Bradford Gering, vice comandante dell’Aviazione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, insieme a una folla di oltre cento esponenti di istituzioni governative e militari.

All’inizio del 2020, la Marina ha selezionato l’elicottero Leonardo TH-73A, una versione avanzata con classificazione Instrument Flight Rules (IFR) dell’AW119Kx commerciale, per sostituire la sua vecchia flotta di TH-57B/C Sea Rangers come elicottero da addestramento primario per addestrare la prossima generazione di piloti di elicotteri e tilt-rotor della Marina, del Corpo dei Marines, della Guardia Costiera e di alcune nazioni alleate.

“Siamo orgogliosi di continuare a fornire il nostro contributo alla Marina, che mira a fornire il massimo livello di qualità per l’addestramento dei suoi aviatori navali di prossima generazione”, ha affermato Gian Piero Cutillo, Amministratore Delegato di Leonardo Helicopters. “Ci impegniamo a sostenere questa capacità con la nostra tecnologia per garantire che le esigenze dei nostri partner siano soddisfatte, poiché le capacità in prima linea e i requisiti operativi continuano a evolversi”.

“Siamo entusiasti di consegnare il 100° TH-73 ai nostri stimati partner della Marina degli Stati Uniti”, ha affermato Clyde Woltman, Amministratore delegato di Leonardo Helicopters U.S. ” Questa pietra miliare nella produzione è una testimonianza di tutta la collaborazione e del duro lavoro tra le nostre organizzazioni e rimaniamo concentrati sulla preparazione della prontezza della flotta per i decenni a venire “.

Il sistema di addestramento avanzato per elicotteri TH-73A rappresenta una modernizzazione fondamentale nella tecnologia di addestramento per elicotteri della Marina, passando dall’avionica analogica a quella digitale, e si prevede che servirà la Marina degli Stati Uniti fino al 2050 e oltre.

Questa capacità di addestramento migliorata contribuirà a mantenere il più alto standard di addestramento al volo militare con le attuali e pertinenti piattaforme di addestramento. Il TH-73A faciliterà un aviatore navale di qualità superiore e più competente che sarà pronto ad affrontare le sfide operative affrontate dalla flotta.

“La capacità avanzata del TH-73 Thrasher è un’ottima aggiunta di addestramento per i nostri combattenti“, ha affermato il vice ammiraglio Daniel Cheever, comandante delle forze aeree navali. “Ciò significa che i nostri nuovi aviatori navali arrivano pronti a preservare la pace, rispondere alle crisi e vincere in guerra”.

Il design avanzato del TH-73A, basato sulla variante certificata IFR dell’AW119Kx commerciale, lo distingue come la scelta ideale per l’addestramento al volo iniziale con la capacità di supportare manovre operative avanzate. L’elicottero è alimentato da un robusto motore Pratt & Whitney PT-6 e presenta doppi sistemi di sicurezza e idraulici, garantendo affidabilità e sicurezza durante tutti gli aspetti delle operazioni di volo.

Con la moderna avionica digitale fornita da Genesys Aerosystems, il Thrasher eccelle in ogni manovra all’interno del programma di addestramento della Marina e ha ampliato i programmi di addestramento, facilitando una transizione fluida dalle attività di volo fondamentali all’addestramento operativo complesso.

A metà agosto, il programma di addestramento avanzato per elicotteri della Marina era composto da oltre 317 allievi aviatori navali (SNA), di cui 185, ovvero il 58%, sono attualmente nel programma di addestramento TH-73A. Si prevede che questo numero raggiungerà il picco del 66% quando il secondo dei tre squadroni completerà la transizione questo autunno.

Il terzo e ultimo squadrone, Helicopter Training Squadron (HT) 28, dovrebbe iniziare la transizione al TH-73 più avanti quest’anno. Inoltre, l’impegno per l’addestramento al volo è incrollabile, come dimostrato dall’esecuzione sicura ed efficace di oltre 43.000 ore di volo effettuate a supporto dei requisiti di addestramento della Marina.

Per supportare l’ambiente di addestramento dinamico, 133 piloti istruttori del Training Air Wing (TW) 5 sono stati qualificati nel TH-73A, composti da 86 istruttori di conversione e 47 nuovi istruttori in formazione (IUT). Molti altri IUT continuano ad affinare le proprie competenze all’interno dell’unità di addestramento per istruttori di elicottero.

Il programma beneficia anche dell’esperienza di 8 Functional Check Pilots del fornitore di manutenzione a contratto che sono stati qualificati nel modello a supporto diretto del programma. Ad oggi, più di 200 SNA hanno completato il programma TH-73A e sono stati insigniti del titolo di Naval Aviator.

Fonte: comunicato Leonardo