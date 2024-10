A CY4GATE commessa da 1,6 milioni da un’azienda hi-tech italiana

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro con primaria società high tech nazionale per l’acquisizione di prodotti e tecnologie in ambito cyber security.

Il contratto, della durata di circa 3 mesi, avrà la finalità di acquisire prodotti e tecnologie da integrare ad esistenti progetti di cyber security avviati con Cy4Gate in precedenza, nell’ottica di realizzare soluzioni sempre più efficaci per tutelare gli asset proprietari dalle minacce cibernetiche nel contesto di architetture di prodotto “secure by design”.

Le soluzioni implementate saranno rese maggiormente performanti dalle potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale di cui Cy4Gate sviluppa in-house specifici algoritmi dedicati al dominio cyber. L’ordine include, inoltre, la realizzazione di una serie di attività di ricerca e innovazione nello specifico settore per individuare nuove soluzioni tecnologiche e di architettura in grado di gestire le future e più insidiose minacce cibernetiche.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha dichiarato: “É un nuovo importante riconoscimento in Italia per un’azienda cyber di prodotto, attiva tanto nella Difesa e nelle Istituzioni, quanto nel mondo Corporate. Il possesso di tecnologia proprietaria ci rende flessibili, capaci di adeguare le soluzioni alle peculiarità dei nostri clienti che ci continuano a scegliere. Abbiamo fatto dell’innovazione tecnologica, in un settore in continua e rapida evoluzione quale quello cibernetico, l’asse portante su cui poggia l’intera strategia di crescita del nostro Gruppo ed oggi siamo riconosciuti come uno dei player nazionali di riferimento nel contesto della cyber sicurezza”.

Fonte: comunicato CY4GATE