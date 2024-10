I vertici dell’Aeronautica nigeriana in Italia in vista della consegna dei primi M-346FA di Leonardo

Una delegazione di alti ufficiali dell’Aeronautica Nigeriana (NAF), insieme a rappresentanti dei ministeri della Difesa e delle Finanze, sono stati di recente in Italia per finalizzare l’acquisizione di 24 jet da attacco al suolo (FGA) M-346FA e 10 elicotteri AW109 Trekker.

Il team nigeriano, guidato dal capo di stato maggiore dell’aeronautica, il maresciallo dell’aria Hasan Abubakar, ha ispezionato il primo lotto di 6 M-346, di cui 3 in fase di completamento la cui consegna è prevista all’inizio del 2025, oltre a valutare i principali sistemi di supporto necessari per l’operatività dei velivoli presso la NAF.

Le consegne degli elicotteri sono previste nella prima parte del prossimo anno. Abubakar prevede un ufficio di gestione del programma in Nigeria e un hub di manutenzione per il supporto a lungo termine degli M-346FA.

La visita ha incluso un’esibizione aerea per mostrare le prestazioni dell’M-346 e sottolinearne le caratteristiche sia in compiti aria-aria che aria-terra. La NAF valuta che l’’M-346 rafforzerà significativamente le capacità di combattimento aereo della Nigeria mentre gli AW109 potenzieranno il supporto al combattimento in compiti di ricerca e soccorso (SAR), trasporto aereo tattico ed evacuazione medica (Medevac).

La Nigeria è il secondo cliente della versione FA da combattimento dell’addestratore M-346FT Master dopo il Turkmenistan che ha ordinato 4 M-346FA e due M-346FT. Al tri 12 Fa e 12 FT sono oggetto di una dichiarazione di intenti firmata dall’Azerbaigian nel 2020. La versione da addestramento è invece in dotazione alle aeronautiche di Italia (18), Polonia (16), Qatar (6), Israele (30), Grecia (10) e Singapore (12) mentre alcune nazioni hanno espresso interesse ad acquisirlo quali Egitto (trattative per 24 esemplari), Uruguay (6) e Botswana (6).

L’ M-346FA è dotato di un radar multimode Grifo-346, sistema di autoprotezione DASS, sette punti di attacco esterni per una capacità di carico di oltre due tonnellate tra serbatoi aggiuntivi, pod Litening per il puntamento laser degli obiettivi e Reccelite per ricognizione e sorveglianza e una vasta gamma di armamenti tra cui missili aria-aria AIM-9L/M e IRIS-T, bombe a guida laser e GPS, missili aria-terra MBDA Brimstone e razzi guidati.

L’Aeronautica Nigeriana ha già ricevuto 2 elicotteri AW109 Trekker da Leonardo (NAF 545 e NAF 544), visti per la prima volta a giugno presso la struttura di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di Caverton.

(con fonte NAF e Defence Web)

Foto Leonardo