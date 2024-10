Leonardo rafforza la rete di comunicazioni sicure degli Emirati Arabi Uniti

Leonardo rafforza la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel campo della cyber security con la firma di un contratto volto ad accrescere le capacità tecnologiche della rete di comunicazioni sicure della Difesa del paese.

Il programma punta a potenziare le comunicazioni sicure e i sistemi informativi per la sicurezza nazionale degli EAU attraverso capacità avanzate di protezione per applicazioni strategiche. Le misure adottate consolideranno la rete e l’infrastruttura IT di sicurezza, aumentando la resilienza contro minacce cyber e fisiche e salvaguardando, al contempo, la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati e dei servizi.

Leonardo guiderà la progettazione e l’upgrade della rete con tecnologie allo stato dell’arte, realizzando un sistema integrato e interoperabile capace di garantire la continuità delle operazioni, insieme a interventi di miglioramento costanti. Uno dei focus principali del progetto sarà lo sviluppo di tecniche avanzate di criptazione per garantire i più alti standard di sicurezza nelle comunicazioni e nella gestione delle informazioni.

Inizialmente lanciata nel 2017, l’iniziativa per realizzare delle capacità nazionali di comunicazioni sicure ha messo in evidenza la solida collaborazione tra Leonardo e le Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, rafforzando ulteriormente la partnership e il ruolo dell’azienda come partner affidabile.

Presente nel paese da 50 anni, per Leonardo gli EAU rappresentano uno dei maggiori mercati export nella regione con una vasta gamma di collaborazioni, prodotti, servizi forniti sia in ambito civile che militare.

Le soluzioni mission critical di Leonardo sono attualmente impiegate in più di 50 paesi nel mondo, a supporto delle infrastrutture critiche, della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico e della gestione delle emergenze. Con la rilevanza crescente della cyber security in tutti i settori, il bisogno di protezioni robuste, già nelle prime fasi di progettazione, si estende oltre le infrastrutture digitali e fisiche andando a comprendere sistemi, piattaforme, comunicazioni e mobilità.

La raccolta, analisi, utilizzo e protezione dei dati sono elementi chiave in queste tecnologie emergenti. Con capacità avanzate nel calcolo a elevate prestazioni e intelligenza artificiale ‘trustworthy’, Leonardo supporta governi e agenzie istituzionali nel loro percorso di trasformazione digitale, garantendo sicurezza e qualità dei servizi per la comunità.

Fonte: comunicato Leonardo