Airbus fornirà 19 elicotteri H135 alla Royal Canadian Air Force

Airbus Helicopters ha firmato un contratto storico con SkyAlyne, joint venture tra i leader della difesa canadesi CAE e KF Aerospace, per fornire alla Royal Canadian Air Force (RCAF) 19 elicotteri Airbus H135 destinati all’addestramento della nuova generazione di piloti della RCAF. Il contratto fa parte del programma Future Aircrew Training (FAcT) del Canada e segna la prima volta che gli elicotteri Airbus entreranno a far parte delle Forze Armate canadesi.

Gli elicotteri bimotore saranno completati e consegnati presso lo stabilimento industriale di Airbus Helicopters situato a Fort Erie, nell’Ontario, in Canada. Saranno dotati di una serie di Certificati di Tipo supplementari sviluppati in Canada, tra cui modifiche alla suite avionica e ai sistemi di comunicazione e sviluppo personalizzato della cabina di pilotaggio. Si prevede che le consegne abbiano inizio nella la prima metà del 2026.

L’accordo prevede l’acquisizione degli elicotteri H135 insieme a un pacchetto di supporto e servizi, il sostegno allo sviluppo di una soluzione di addestramento a terra e il supporto ingegneristico avanzato per la messa in servizio.

Con oltre 400.000 ore di volo dedicate all’addestramento militare, l’H135 viene utilizzato per l’addestramento di base ab-initio, per l’addestramento avanzato IFR e per l’addestramento tattico, con operatori che includono diversi stretti alleati militari del Canada come l’Australia e il Regno Unito. Essendo un velivolo per l’addestramento completo, l’H135 consente lo sviluppo delle competenze di base grazie ai motori gemelli e a un’avionica avanzata, che permettono una transizione facile e sicura dei piloti verso elicotteri più complessi della flotta della RCAF. L’H135 si aggiunge così ad altri velivoli Airbus attualmente in servizio per la difesa canadese come l’Airbus 310 (CC150 Polaris), l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (CC330 Husky) e l’Airbus C295 (CC295 Kingfisher).

Dal 1984 Airbus Helicopters ha consegnato quasi 600 elicotteri in Canada. Nel 2023 la flotta canadese, composta da 760 elicotteri in servizio, ha totalizzato oltre 275.000 ore di volo. Il sito di Fort Erie è anche il centro di eccellenza per i riduttori di elicotteri leggeri e l’unico fornitore di componenti in materiali compositi critici per piattaforme in tutto il mondo. Ogni anno, Airbus Helicopters spedisce 34.000 parti da Fort Erie a clienti nel mondo intero.

In Canada, oltre 4.500 persone lavorano in dieci sedi Airbus che coprono i settori degli aerei commerciali, degli elicotteri, della difesa e dello spazio. La presenza di Airbus in Canada contribuisce alla creazione di circa 23.000 posti di lavoro indiretti e genera più di 2 miliardi di dollari canadesi in ricavi annui per oltre 850 aziende del Paese.

Fonte: comunicato Airbus

Foto: Airbus Helicopters – Dianne Bond