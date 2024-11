Spazio & Cyber. Intersezioni, convergenze e scenari emergenti

Il saggio Spazio & Cyber – intersezioni, convergenze e scenari emergenti di Calogero Vinciguerra ci offre un’analisi attenta e minuziosa della geopolitica, dell’economia e delle sfide securitarie che ruotano attorno al binomio “Spazio & Cyber”.

L’Autore disamina le dinamiche odierne della nuova corsa allo spazio, focalizzando l’attenzione sugli attori protagonisti della new space economy.

Esplora le vulnerabilità delle infrastrutture critiche,si addentra nei meandri delle minacce cyber, per poi soffermarsi sul fenomeno dilagante del cybercrime.

Calogero Vinciguerra ci invita a riflettere sulle reali vulnerabilità dei sistemi spaziali e sulla necessità di una adeguata postura di cybersicurezza, quale conditio sine qua non per salvaguardare il successo della new space economy.

La cybersicurezza assume un ruolo centrale nell’indagine, attraverso un esame approfondito delle metodologie di analisi della resilienza, dell’evoluzione criptografica e dell’architettura di sicurezza nazionale.

Quest’opera rappresenta una guida indispensabile per comprendere le complesse dinamiche geopolitiche, economiche e securitarie che plasmano il nuovo orizzonte definito dal binomio “Spazio & Cyber”.Un viaggio avvincente attraverso le convergenze e le intersezioni digitali tra i due domini, indispensabile per gli addetti ai lavori e per chiunque voglia approfondire questa tematica cruciale per il futuro.

Il tenente colonnello Calogero Vinciguerra è un esperto nazionale distaccato presso il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di Bruxelles, dove si occupa di politiche di sicurezza spaziale dell’Unione europea. È laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e ha conseguito il Master Universitario in Cyber-security. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze sia nel campo addestrativo e operativo, sia in ambito nazionale e internazionale. Ha pubblicato numerosi saggi tra cui: Intelligence e sicurezza del cyberspazio (2022), Intelligence e competitività economica (2024) e SPAZIO & CYBER – intersezioni, convergenze e scenari emergenti (2024).

Spazio & Cyber. Intersezioni, convergenze e scenari emergenti

di Calogero Vinciguerra (Autore)

Anno di pubblicazione: 2024

Editore: Youcanprint

Pagine: 180

ISBN 9791222715544

Prezzo Cartaceo € 21,90

Acquisto a prezzo scontato a questo link