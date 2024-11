CY4GATE si aggiudica nuovi contratti all’estero

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato nelle ultime settimane due contratti per un valore complessivo di circa € 10 milioni con primari clienti istituzionali, per l’acquisizione di soluzioni in ambito Decision Intelligence e per la durata di tre anni.

I contratti si riferiscono alla fornitura (a) di un Data Fusion Center, basato su tecnologia Quipo, che sfrutta le potenzialità dell’utilizzo di diverse tecniche di Artificial Intelligence e sulle relative tecnologie proprietarie. Il Quipo verrà verticalizzato alle specifiche esigenze del cliente, per integrare diverse fonti dati molto eterogenee e per fornire ai decision maker quegli elementi informativi di sintesi che permettano l’adozione tempestiva di decisioni di competenza con il minimo livello di rischio e (b) di un pacchetto consistente di evoluzioni della piattaforma di Decision Intelligence ad uso istituzionale.

Entrambi i programmi, pluriennali e su istituzioni estere, hanno consentito l’apertura del business su nuovi clienti con i quali saranno avviate ulteriori iniziative di upselling.

Il variegato portfolio di prodotti e tecnologie, versatile e adattabile a molteplici esigenze cyber, è un fattore decisivo per il successo dell’azienda sui mercati internazionali che, unito alla profonda expertise maturata nel verticalizzare le menzionate tecnologie alle specificità di ciascun cliente, rende la customer proposition particolarmente differenziante e alla base del vantaggio competitivo che Cy4Gate ha saputo sviluppare negli anni.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto di questi contratti rilevanti, non solo per il valore economico, ma anche per il pregio delle tecnologie richieste che ci hanno visto prevalere sui competitor. Si tratta di programmi che ci hanno permesso la penetrazione su nuove geografie, che sono certo offriranno opportunità di generazione di valore anche per altre linee di prodotto dell’azienda. Stiamo, inoltre, generando backlog per gli anni futuri e, quindi, conducendo l’azienda verso un progressivo percorso di destagionalizzazione del business che nell’arco di ulteriori due anni, con il supporto del business Defence e Corporate, sarà del tutto compiuto”.