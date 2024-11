ELT Group al salone Euronaval 2024

ELT Group parenrtecipa alla 29a edizione di Euronaval, la vetrina più importante d’Europa per la comunità navale che si tiene a Parigi Nord, Villepont tra il 4 e il 7 novembre.

Con oltre 70 anni di esperienza nel dominio delle operazioni dello spettro elettromagnetico (EMSO), ELT Group mostra le sue soluzioni e capacità per i domini Navale e Subacqueo, proteggendo le risorse navali e marittime, proiettando potenza in mare e fornendo un contributo fondamentale alla valutazione del dominio marittimo.

Il Gruppo ha una lunga tradizione nel settore navale e un solido record di collaborazioni nazionali e internazionali di successo su piattaforme chiave come le navi franco-italiane Horizon e FREMM, l’elicottero navale NFH-90 e un’ampia gamma di progetti in Medio Oriente e Asia-Pacifico. I nostri prodotti vantano elevata sensibilità, elevata precisione, funzioni di sorveglianza completamente automatiche ed elaborazione dati all’avanguardia.

L’attenzione a Euronaval è rivolta alla suite EWS navale di nuova generazione sviluppata per la classe FREMM EVO, e ora in grado di includere una capacità anti-drone integrata tramite componenti dedicati e beneficiando delle risorse già disponibili a bordo (CESM, RECM, EWC2), con una significativa capacità di crescita attraverso l’uso diffuso dell’intelligenza artificiale.

ELT Group è quindi entusiasta di presentare questo apice di innovazione ed eccellenza nella nostra linea di prodotti: ADRIAN, il Counter UAS, flessibile da personalizzare dal cliente in base a diversi scenari e ambienti, adatto sia per unità navali che per infrastrutture marittime e applicazioni terrestri. ADRIAN utilizza radar multispettrali, optronica e sensori acustici per rilevare, identificare e contrastare i droni.

La suite EWS offer un’ampia gamma di contromisure nella banda RF per coprire tutti i tipi di minacce, che possono essere ulteriormente estese allo spettro infrarosso tramite il suo sistema DIRCM per applicazioni navali, in grado di proteggere la nave dalle nuove minacce I/R emergenti.

La parte centrale dell’EWS è l’EMSO C2, che esercita la sorveglianza elettromagnetica distribuita (ES) e fornisce un prezioso contributo alla consapevolezza del dominio marittimo. L’EW Manager è il suo sistema di comando e controllo assistito da computer che integra tutti i sottosistemi di guerra elettronica e si occupa della sicurezza informatica del sistema. Le informazioni sulle minacce possono essere fuse tramite l’EW Manager e condivise con altri utenti a bordo o fuori dalla nave, con o senza equipaggio. Oltre a integrare i propri prodotti di guerra elettronica, l’EW Manager può lavorare con prodotti di terze parti di altri fornitori.

Un’attenzione particolare è data da ELT Group al dominio sottomarino, che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza strategica a causa della sua vasta gamma di applicazioni; allo stesso tempo è la nuova frontiera in cui il mondo della difesa sta iniziando a confrontarsi.

L’EWS per la classe di sottomarini U212 NFS rappresenta il riferimento chiave. Questa suite EWS è caratterizzata da una nuova antenna integrata altamente innovativa, in grado di coprire l’intero spettro radar e delle comunicazioni, consentendo rilevamento e rilevamento della direzione con prestazioni eccezionali.

I visitatori dello stand ELT (Hall 6 G36) possono anche sperimentare l’EW Naval Simulation Lab: un centro di simulazione immersivo e ad alta fedeltà in cui l’operatore EW navale può testare la sua capacità di analizzare e identificare minacce radar, applicare contromisure EW per apprezzarne l’efficacia. È stato sviluppato utilizzando potenti simulatori in grado di modellare in modo approfondito tutti gli aspetti che caratterizzano un ambiente navale EW complesso. Il simulatore può essere visitato lunedì 4 novembre alle 15:30 o mercoledì 6 novembre alle 11:30

(con fonte comunicato ELT Group)