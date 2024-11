MBDA al salone parigino Euronaval 2024

MBDA, leader europeo nei sistemi d’arma complessi, presenta a Euronaval 2024 un portafoglio in continua evoluzione di soluzioni di difesa sovrane che forniscono una gamma completa di capacità decisive per garantire la superiorità marittima.

Le forze navali stanno rispondendo sempre più a molteplici aree di azione. Dalle minacce asimmetriche come i droni alle missioni Deep Strike più complesse che indicano un ritorno di conflitti ad alta intensità. Di fronte a questo nuovo contesto, solo MBDA ha l’esperienza per sviluppare le ultime tecnologie per i sistemi più avanzati che superano le mutevoli esigenze della guerra navale.

MBDA. unico player europeo a fornire un portafoglio completo di soluzioni Deep Strike sovrane che continuano ad adattarsi per preparare il futuro, presenta la nuova generazione della famiglia di missili antinave Exocet di fama mondiale incluso il nuovo Exocet SM40 lanciato da sottomarino presentato per la prima volta a Euronaval.

Exocet SM40 è dotato di un nuovo seeker per operare in ambienti di guerra elettronica altamente complessi e una gittata raddoppiata, rispetto alla versione precedente, per garantire l’autoprotezione del sottomarino. Questa ultima evoluzione di Exocet mantiene MBDA come unico player europeo a fornire una capacità missilistica sovrana per i sottomarini.

A testimonianza del successo senza pari dei missili, lo stand MBDA espone un Exocet MM40 B3c con marchio speciale che segna il traguardo del 4000° missile Exocet prodotto.

In evidenza a Euronaval è anche il nuovo missile anti-nave multi-missione TESEO Mk2/E, sviluppato per soddisfare le esigenze della Marina Militare Italiana. Costituisce un cambiamento radicale per la famiglia TESEO, conosciuta a livello internazionale come OTOMAT, offrendo una gittata di missione migliorata. Un nuovo seeker doppio, all’avanguardia della tecnologia, garantisce missioni anti-nave migliorate, aggiungendo una modalità di attacco terrestre ad alta precisione.

Gli eventi attuali continuano a sottolineare l’importanza critica delle capacità sovrane di Deep Strike per le nazioni europee. MBDA sta già lavorando alla prossima generazione di sistemi Deep Strike europei, con la Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW) in primo piano. Con FC/ASW, MBDA sta sfruttando tutta la forza del suo DNA multinazionale cooperativo per dare forma alle capacità sovrane di deep strike per missioni di attacco antinave e di superficie per il prossimo decennio e oltre nel futuro.

Le minacce emergenti in mare si presentano anche in forme nuove e in continua evoluzione. Di fronte a questa realtà, le Marine devono schierare una gamma di risorse per proteggere i propri asset, a volte in combinazione. MBDA fornisce una gamma completa dei più avanzati sistemi di difesa aerea imbarcati dai veicoli aerei senza equipaggio (C-UAV) e dai veicoli sommergibili senza equipaggio (C-USV) alle minacce ipersoniche.

Per rimanere agili e adattarsi alle nuove sfide, MBDA offre Sea Warden, un sistema completo e scalabile per contrastare tutte le minacce UAV e USV. Sea Warden è la risposta all’esigenza di autoprotezione delle navi mercantili e da guerra, ora e in futuro. Inoltre, poiché c’è una crescente domanda di armi a energia diretta laser nella difesa aerea basata sulla marina, MBDA sta mostrando la sua vasta gamma di soluzioni europee che soddisfano questo requisito del cliente.

MBDA offre inoltre un ampio portafoglio di sistemi di difesa aerea multistrato, con MISTRAL, MICA, CAMM e le famiglie di sistemi missilistici Aster collaudati in combattimento in mostra a Euronaval insieme a un nuovo sistema SIMBAD-RC, che gestisce l’efficacissimo missile MISTRAL 3 lancia e dimentica.

Il sistema migliora l’autodifesa delle piattaforme navali. È ora l’unico sistema di autodifesa sovrano in grado di sconfiggere l’intera gamma di minacce aeree a corto raggio, ed è progettato per difendersi dagli attacchi di saturazione.

La famiglia Aster sarà inoltre esposta come pietra angolare della capacità di difesa aerea europea per proteggere il cielo europeo. L’Aster B1 NT è l’ultima evoluzione di questo programma di cooperazione franco-italiano, che ha raggiunto un nuovo traguardo a fine ottobre con il suo primo lancio riuscito. La famiglia Aster sconfigge le minacce più sofisticate e fornisce all’Europa una capacità di difesa ipersonica resiliente.

(con fonte comunicato MBDA)