Gaiani: “L’ Europa finge di sorprendersi ma la minaccia islamica non è certo una novita”

Le violenze di Amsterdam contro i tifosi israeliani e la minaccia islamica in Europa, l’impatto della Presidenza Trump sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente per interrompere le ostilità e il fardello del post-conflitto che resterà sulle spalle degli europei.

Questi i temi trattati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la mattina del 9 novembre.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul Canale You Tube di Analisi Difesa.