L’economia russa continua a crescere ma meno che in precedenza

Il Pil della Russia è cresciuto del 3,1 per cento su base annua tra luglio e settembre, segnando un rallentamento rispetto ai primi due trimestri del 2024. Lo ha reso noto Rosstat, il Servizio Federale di Statistica russo, rilevando un contesto di elevata inflazione sostenuto dall’esplosione degli ordini militari.

La crescita dell’economia russa aveva segnato un +5,4% nel primo trimestre e un +4,1% nel secondo. Nel terzo trimestre si è comunque registrata una crescita significativa pur con problemi legati alla carenza di manodopera, all’inflazione (all’8,5% a ottobre, più del doppio dell’obiettivo del 4%) e ai prestiti bancari ad alti tassi d’interesse.

Gli esperti temono che alcuni settori dell’economia civile restino indietro rispetto alla concorrenza straniera. Per il 2024, secondo il presidente Vladimir Putin, il bilancio complessivo della Difesa e della Sicurezza russa ammonta a circa l’8,7% del PIL e il parlamento ha approvato un aumento del 30% delle spese militari per il prossimo anno a sostegno di una campagna militare in Ucraina che sta registrando i successi più consistenti dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022.

(con fonte AGI AFP)

Foto: Ministero Difesa Russo