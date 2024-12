A CY4GATE un contratto estero per soluzioni di decision intelligence

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro e per la durata di 2 anni con un primario cliente Istituzionale Estero per l’acquisizione di tecnologie in ambito Decision Intelligence.

Il contratto fa riferimento a forniture di tecnologia del Gruppo CY4GATE in ambito Decision Intelligence, a supporto delle attività istituzionali finalizzate alla tutela della sicurezza. Il sistema ha il task di acquisire, integrare e correlare dati provenienti da molteplici fonti per abilitare il decisore a intraprendere specifiche linee di azione coerenti con il contesto operativo e informativo acquisito.

La tecnologia di Quipo, prodotto proprietario con spiccate capacità OSINT, è alla base delle soluzioni di Decision Intelligence e rappresenta il backbone dell’intero progetto che è stato oggetto di contrattualizzazione, in cui sono inclusi algoritmi di AI per elevare il livello prestazionale del prodotto stesso.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “I caratteri distintivi delle nostre soluzioni, in termini di innovazione, performance, capacità di adeguamento alle specifiche esigenze del cliente, rendono la nostra offerta di interesse per un’ampia gamma di utenti istituzionali e privati, in Italia e all’estero.

La forte digitalizzazione in atto sta facendo emergere con forza la necessità di riuscire a leggere e interpretare l’overdose di dati a cui siamo ormai quotidianamente sottoposti. Tutti siamo convinti del fatto che la “materia prima” di questo secolo sia il dato, che può essere opportunamente utilizzato solo se da esso si riusciranno ad estrarre efficacemente quegli insight in grado di arricchire l’informazione e agevolare la decisione.

La nostra piattaforma Quipo è costruita proprio intorno a questo concetto di fruibilità e arricchimento informativo per un semplice e ottimale sfruttamento dei big data a fini aziendali o istituzionali. E i contratti come quello odierno sono qui a dimostrarlo”.

Fonte: comunicato CY4Gate