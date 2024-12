A CY4GATE un contratto in ambito decision intelligence per un cliente estero

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di circa € 1,3 milioni della durata di 3 anni con primario cliente Istituzionale Estero per l’acquisizione di tecnologie in ambito Decision Intelligence.

Il contratto acquisito riguarda la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate sviluppate da CY4GATE nell’ambito della Decision Intelligence, un settore in cui il Gruppo continua a consolidare la propria posizione di leadership. Questo ambito è in rapida evoluzione per rispondere alla crescente domanda di processi decisionali sempre più rapidi, accurati e informati, in un contesto globale caratterizzato da complessità e interconnessioni crescenti. La capacità di aggregare, analizzare e trasformare dati eterogenei in insight strategici rappresenta oggi un elemento imprescindibile per il successo di istituzioni, aziende e organizzazioni governative.

Questo nuovo contratto conferma la fiducia del mercato nelle tecnologie innovative offerte da CY4GATE e nel valore strategico della tecnologia proprietaria.

Il settore della Decision Intelligence sta attraversando una fase di profonda trasformazione, trainata dall’integrazione sempre più capillare di intelligenza artificiale e machine learning, che rendono possibile l’automazione e l’ottimizzazione delle decisioni in tempo reale. Parallelamente, aumenta l’esigenza di soluzioni interoperabili, sicure e conformi ai più elevati standard normativi in tema di protezione dei dati. CY4GATE, con il suo approccio modulare e scalabile, è in grado di rispondere efficacemente a queste necessità, offrendo tecnologie che si adattano alle specifiche esigenze dei clienti, sia in contesti locali che globali.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa evoluzione, consapevoli che il futuro della Decision Intelligence si fonda sull’innovazione, sulla responsabilità e sulla capacità di offrire insight azionabili che trasformano i dati in vantaggi competitivi. Questi nuovi contratti rappresentano non solo un successo commerciale, ma anche un passo importante verso la realizzazione della nostra visione di un ecosistema decisionale sempre più integrato, sicuro e orientato ai bisogni concreti dei nostri clienti”.

Fonte: comunicato CY4GATE