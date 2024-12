Crowdfense smentisce l’esistenza di trattative per l’acquisizione da parte di EDGE

In merito all’articolo pubblicato da Analisi Difesa il 12 dicembre 2024 intitolato “EDGE Group punta ad acquisire Crowdfense per rafforzarsi nella cybersicurezza“, la società Crowdefense ha inviato alla nostra redazione una comunicazione di rettifica rispetto a quanto da noi pubblicato.

“Crowdfense conferma che non vi sono trattative in corso, né piani per un’acquisizione da parte di EDGE Group o di qualsiasi altro soggetto. L’informazione contenuta nell’articolo è quindi priva di fondamento e non riflette la realtà aziendale attuale.

Crowdfense rimane pienamente indipendente, concentrata nel proprio percorso di crescita e nello sviluppo di soluzioni avanzate nell’ambito della cybersicurezza. Continuiamo a collaborare con i nostri partner strategici, ma eventuali decisioni di natura straordinaria verranno sempre comunicate attraverso i canali ufficiali della società”.

La notizia dell’iniziativa di EDGE per la possibile acquisizione di Crowdefense era apparsa il 29 novembre sul sito specializzato in marketing intelligence nell’area Medio Oriente/Nord Africa nei settori Difesa ed Energia Tactical Report, ed era stata ripresa successivamente da Analisi Difesa.