Gli astronauti di AXIOM si addestrano al Reparto Sperimentale di Volo

Nei giorni scorsi due astronauti di Axiom Space, lo statunitense Michael López-Alegría, Comandante della missione Ax-3 che ha visto protagonista nei mesi scorsi anche l’astronauta dell’Aeronautica Militare, Colonnello Walter Villadei, e l’astronauta giapponese Koichi Wakata, con all’attivo cinque missioni spaziali, hanno trascorso due intense settimane presso il Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare per un Programma di Orientamento Spaziale (POS).

Tale programma ha previsto una fase teorica a terra e una fase pratica in volo con il velivolo T-346A, su cui gli astronauti AXIOM hanno volato insieme ai piloti sperimentatori del 311° Gruppo Volo del RSV, Reparto dipendente dalla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale che ha il compito di supportare i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare attraverso la sperimentazione, lo sviluppo, l’integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica.

L’obiettivo principale del POS è stato quello di esporre gli astronauti a manovre sotto elevato fattore di carico e ad un ambiente di volo complesso per maturare una maggior consapevolezza del carico cognitivo durante i voli, mettendo a frutto il lavoro di squadra e le capacità decisionali sotto stress. L’attività sarà seguita da ulteriori sessioni previste nel corso del prossimo anno come attività propedeutica degli astronauti AXIOM già programmati per missioni spaziali.

Ancora una volta le competenze aeronautiche e quelle spaziali si sovrappongono e si rafforzano, attraverso le preziose professionalità dell’Aeronautica Militare.

Fonte: Aeronautica Militare