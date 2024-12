L’Orda Barbarica?

L’Orda Barbarica? è un testo che racconta il fenomeno dell’immigrazione clandestina in Italia. Attraverso una raccolta di cronache, testimonianze e approfondimenti, l’autore esplora l’impatto economico e sociale di questo evento storico, svelando il complesso intreccio tra istituzioni politiche e religiose, associazioni e criminalità organizzata.

Con un’analisi diretta e provocatoria sull’accoglienza e sulle reazioni del popolo italiano di fronte a uno dei temi più dibattuti del nostro tempo, L’Orda Barbarica? getta luce su retroscena scioccanti e interrogativi etici, sollevando riflessioni importanti su integrazione e sicurezza per la nostra nazione e proponendo soluzioni per il futuro della nostra società.

Francesco Bozzetti, giornalista professionista, vice direttore Mediaset. Inizia la carriera professionale nel 1973 al quotidiano “Il Giorno” dove si occupa di cronaca nera, bianca e sindacale fino al 1984 anno in cui viene promosso capo servizio alla redazione Esteri.

Lascia il quotidiano milanese nel 1992 per approdare alla Fininvest (poi Mediaset) con la qualifica di inviato speciale. Prima a “Studio aperto” e poi al Tg4 si occupa dei principali avvenimenti nazionali e internazionali.

Oltre a seguire eventi importanti come la strage di Capaci, il processo per il mostro di Firenze e le stragi di Firenze e Milano, segue come inviato la guerra in Bosnia.

Dal 1996 al 2010 segue con la qualifica di Capo redattore la conduzione della rassegna stampa di Rete Quattro divenendo uno dei volti più noti della televisione italiana.

Mel 2010 viene promosso vice direttore ed attualmente è consulente e opinionista. È inoltre editorialista per numerosi periodici di attualità e collaboratore di “LiberoQuotidiano”.

Francesco Bozzetti

L’orda barbarica?

Edizioni Artestampa

Formato 23×16,3

Pagine 156

Peso 340 gr

Data di Pubblicazione 03/12/2024

ISBN 9791255762133

Prezzo Euro 18

