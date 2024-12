IDV fornirà 1.453 nuovi autocarri tattico-logistici all’Esercito Italiano

IDV ha firmato un contratto con la Direzione Armamenti Terrestri (DAT) del Ministero della Difesa italiano per la fornitura di 1.453 autocarri tattico-logistici.

I nuovi autocarri, la cui consegna è prevista a partire dal 2025 fino al 2038, rappresentano un passo importante per garantire il rinnovo e l’ammodernamento della flotta di veicoli tattico-logistici dell’Esercito italiano. I nuovi veicoli saranno disponibili in diverse configurazioni, dal trasporto di truppe e materiali alle cisterne per acqua, cisterne per carburante, portacontainer, veicoli di recupero e sistemi di traino.

Si tratta di veicoli all’avanguardia che garantiscono all’Esercito Italiano i massimi livelli di mobilità, protezione, manovrabilità e affidabilità, nonché di comunanza logistica tra le diverse piattaforme. La firma di questo contratto rappresenta un’altra pietra miliare significativa per IDV nella fornitura di veicoli terrestri all’Esercito Italiano.

Fonte: comunicato Iveco DV