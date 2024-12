Il Portogallo ordina 12 Super Tucano a Embraer che apre una sussidiaria a Lisbona

Il ministero della Difesa portoghese ha firmato un contratto con Embraer (NYSE: ERJ/B3: EMBR3) per acquisire 12 A-29N Super Tucano che equipaggeranno l’Aeronautica Portoghese (FAP), rendendo il Portogallo il cliente di lancio della nuova variante dell’aereo concepito per missioni di addestramento, attacco leggero, supporto aereo ravvicinato, intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).

La variante A-29N Super Tucano incorpora avionica avanzata, sistemi di comunicazione specifici della NATO e altre nuove capacità non divulgate, studiate per soddisfare i requisiti operativi del Portogallo.

L’A-29 Super Tucano è stato ordinato in tutto il mondo in oltre 260 esemplari che hanno superato le 570.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento.

L’A-29 Super Tucano è un velivolo multi-missione dotato di tecnologia all’avanguardia per l’identificazione precisa del bersaglio, sistemi d’arma e una suite di comunicazioni completa. La sua capacità è ulteriormente migliorata da sistemi avionici HMI avanzati integrati in una cellula robusta in grado di operare da piste non asfaltate in ambienti austeri e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha ridotto i requisiti di manutenzione e offre elevati livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi costi del ciclo di vita.

Embraer ha annunciato il 17 dicembre che espanderà la sua presenza in Europa aprendo una sussidiaria per i prodotti della Difesa proprio in Portogallo, la cui forza aerea ha ordinato anche il cargo C-390.

Embraer Defense Europe avrà sede a Lisbona e punta ad approfondire le relazioni con i partner europei e della NATO, dopo che diversi paesi europei hanno acquisito il velivolo multi-missione C-390 Millennium e il velivolo da addestramento avanzato e attacco leggero A-29N Super Tucano: Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Svezia e Slovacchia.

(con fonte e foto Embraer)