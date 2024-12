Lockheed Martin testa il veicolo HIMARS e l’elicottero Blackhawk senza equipaggio

Lockheed Martin ha effettuato in dicembre due test significativi per l’impiego di mezzi terrestri e aerei nati per essere pilotati ma gestiti in modalità senza equipaggio.

Recentemente l’azienda statunitense ha dimostrato con successo la capacità senza equipaggio con un veicolo lanciatore surrogato HIMARS, in quello che l’azienda definisce “una pietra miliare significativa nello sviluppo di sistemi autonomi in grado di operare in collaborazione con veicoli con equipaggio”.

Il 4 dicembre, il lanciatore surrogato ha mostrato la sua capacità di navigare senza conducente utilizzando sensori di percezione non emettitori, consentendo operazioni diurne e notturne senza soluzione di continuità senza equipaggio.

Questo risultato segna un sostanziale passo avanti nello sviluppo di una soluzione autonoma che può essere integrata nella flotta HIMARS esistente di lanciatori e veicoli di rifornimento.

Supportando gli sforzi di modernizzazione dell’esercito statunitense per le capacità di artiglieria, questa tecnologia innovativa fornisce una maggiore adattabilità in ambienti complessi e dinamici (Video)

Lo sviluppo di questa capacità di lancio autonomo è in linea con l’impegno di Lockheed Martin nel promuovere la sua visione di sicurezza del 21° secolo, sottolineando lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che consentono al nostro esercito di anticipare le minacce emergenti. L

a tecnologia è progettata per fornire all’esercito una soluzione flessibile e adattabile che può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti, massimizzando l’investimento dei clienti nella loro flotta di lanciatori e supportando la deterrenza in tutti i domini.

Guardando al futuro, l’esercito prevede di abbinare un HIMARS con equipaggio a un lanciatore autonomo di gregario, consentendo operazioni di artiglieria più efficienti ed efficaci. Nel 2025, Lockheed Martin promuoverà le attività di pianificazione delle missioni che riducono il carico cognitivo richiesto ai soldati che interagiscono con il lanciatore autonomo di gregario.

Un’altra dimostrazione è prevista per la seconda metà del 2025, consolidando ulteriormente l’impegno di Lockheed Martin nel fornire soluzioni innovative che supportino gli sforzi di modernizzazione dell’esercito. Per decenni, Lockheed Martin ha fornito sistemi autonomi e senza pilota avanzati all’esercito statunitense e ai suoi alleati, soddisfacendo le loro esigenze di missione più esigenti.

Lo sviluppo di una capacità autonoma per HIMARS è solo uno dei tanti esempi recenti nel settore dei sistemi senza equipaggio.

Sikorsky, un’azienda Lockheed Martin, è stata recentemente selezionata dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti per dimostrare la maturità e la capacità del sistema di autonomia di volo MATRIX™ e Lockheed Martin Skunk Works ha presentato una missione di teaming con equipaggio e senza equipaggio utilizzando un velivolo controllato dall’intelligenza artificiale tramite un’interfaccia touchscreen del veicolo pilota.

I voli dimostrativi operativamente rilevanti nel corso del 2025 utilizzando l’elicottero UH-60 Black Hawk a pilotaggio opzionale di Sikorsky informeranno il programma Aerial Logistics Connector del servizio su come gli aeromobili autonomi possono rifornire e sostenere i Marines in uno spazio di battaglia conteso.

“Gli aeromobili con autonomia MATRIX possono svolgere in modo sicuro e affidabile una varietà di missioni complesse, tra cui il trasporto di merci interne ed esterne senza nessuno a bordo”, ha affermato Rich Benton, vicepresidente e direttore generale di Sikorsky.

“Con il Corpo dei Marines, esploreremo come una flotta di sistemi aerei senza equipaggio, velivoli ad ala fissa e rotante basati sull’autonomia possa sostenere la forza di spedizione con rifornimenti di precisione durante operazioni distribuite e ad alto ritmo”.

Le dimostrazioni del Corpo dei Marines mostreranno come i velivoli autonomi possano rifornire le future forze dei Marines, sia che operino da navi della Marina o da basi di spedizione a terra. I Marines si interfacceranno anche con i velivoli autonomi di Sikorsky tramite un tablet per apportare modifiche alla missione prima o dopo il decollo.

Le dimostrazioni del sistema di volo MATRIX sono finanziate nell’ambito di un recente accordo di Aerial Logistics Connector di Fase 1 tramite un Other Transaction Agreement nell’ambito del Naval Aviation Systems Consortium a Sikorsky dal Naval Air Systems Command.

Sikorsky Innovations, il gruppo di sviluppo rapido e prototipazione, ha dimostrato le capacità rilevanti per la missione del sistema MATRIX in ambienti operativi sia militari che commerciali a bordo di più velivoli ad ala fissa e rotante.

Inizialmente destinato a migliorare la sicurezza del volo per gli elicotteri con equipaggio, il sistema è maturato con i finanziamenti del programma ALIAS della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Le funzionalità avanzate includono la gestione assistita del volo per due operazioni pilota, il copilota virtuale per un singolo pilota o il volo completamente autonomo senza piloti.

A luglio presso l’aeroporto di Stafford, in Virginia, e di nuovo nell’ottobre 2024 presso l’esposizione dell’Associazione dell’esercito degli Stati Uniti (AUSA) a Washington D.C., Sikorsky e DARPA hanno dimostrato i voli autonomi dell’elicottero Black Hawk a pilotaggio opzionale ai funzionari del Dipartimento della Difesa (DoD).

Alla dimostrazione di ottobre, i leader del DoD sul pavimento della fiera AUSA hanno imparato a inviare obiettivi di missione di alto livello all’elicottero. A trecento miglia di distanza, presso la sede centrale di Sikorsky nel Connecticut, l’aereo è decollato autonomamente, si è librato in volo, ha percorso un cortocircuito del campo di volo ed è atterrato con successo.

Queste recenti dimostrazioni si basano sui voli logistici autonomi del Progetto Convergenza 2022, quando Sikorsky e DARPA hanno dimostrato con successo all’esercito degli Stati Uniti come l’elicottero Black Hawk a pilotaggio opzionale, operando senza esseri umani a bordo, può svolgere in modo sicuro e affidabile missioni di rifornimento di merci interne ed esterne.

Fonte: Lockheed Martin