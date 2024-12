Arriva Trump: quale futuro per la Difesa europea?

Secondo il Financial Times, Trump chiederà ai paesi membri della NATO di spendere il 5% del PIL in difesa. Solo una classica strategia “Chiedo il 5% per ottenere il 3% o il 3,5%?”

Possono paesi come Francia e Germania, alla prese con problemi economici e sociali interni enormi e attualmente privi anche di un governo, permettersi di spendere una cifra del genere per la difesa? E, se anche lo facessero, siamo sicuri che ci sarebbe almeno un ritorno sul piano dell’indotto e della crescita del PIL?

Quale futuro per la Siria dopo la caduta di Assad? Che fine faranno le basi russe a Latakia? Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, giornalista, scrittore, analista militare, direttore di Analisi Difesa.

Guarda il video del 21 dicembre 2024 qui sotto o a questo link sul Canale Radio Giube Rosse.