Fincantieri completa l’acquisizione del business subacqueo di Leonardo

In data odierna Leonardo comunica di aver effettuato il closing dell’operazione di cessione della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri.

In base all’accordo vincolante del 9 maggio 2024, al momento del closing Leonardo ha ricevuto il pagamento di un prezzo pari a 287 milioni di euro, basato sulla componente fissa di Enterprise Value pari a 300 milioni. La componente variabile per massimi 115 milioni e gli usuali aggiustamenti prezzo verranno determinati in seguito all’approvazione dei risultati consuntivi di UAS relativi all’esercizio 2024. L’Enterprise Value totale massimo è pari a € 415 milioni.

Underwater Armaments Systems

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. All’inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata “Underwater Armaments & Systems” (UAS). La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa € 160 milioni e un EBITDA di € 34 milioni.

Consulenti Ai fini dell’operazione Leonardo è stata assistita da Rothschild & Co. in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Cappelli RCCD, quale consulente legale, e da PwC nella preparazione della documentazione finanziaria del ramo.

UBS ha supportato il Comitato Controllo Rischi di Leonardo nella valutazione dell’operazione, fornendo un parere di congruità sui termini economici dell’operazione.

Operazioni con Parti Correlate Per Leonardo la descritta operazione, stante il rapporto di correlazione tra Leonardo e Fincantieri (entrambe società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), costituisce un’Operazione con Parte Correlata di “minore rilevanza” ai sensi della vigente disciplina e della Procedura adottata dalla Società.

L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo previo motivato e unanime parere favorevole, non vincolante, espresso dal Comitato Controllo e Rischi nell’esercizio delle funzioni svolte in qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in ordine all’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L’operazione rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del Gruppo Fincantieri, incentrata sull’ulteriore crescita nel business della difesa navale e sullo sviluppo del dominio della subacquea, rafforzando la propria posizione come integratore tecnologico di riferimento in ambito duale.

Grazie a questa acquisizione, Fincantieri integra competenze uniche nel campo delle tecnologie acustiche subacquee e dei sistemi avanzati di armamento, consolidando la propria leadership nel settore dell’underwater. Tali capacità innovative aprono nuove prospettive di crescita in ambito militare e civile, con particolare attenzione alla sicurezza delle infrastrutture critiche e all’adozione di applicazioni e soluzioni industriali all’avanguardia.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “L’acquisizione di WASS Submarine Systems rappresenta per Fincantieri un passo decisivo nel rafforzare la leadership tecnologica nel dominio subacqueo, un settore cruciale per il futuro della sicurezza e della tecnologia marittima. Integrando competenze avanzate nei sistemi acustici e di armamento subacqueo, ampliamo la nostra capacità di sviluppare soluzioni innovative per la difesa navale, garantendo al contempo la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi sottomarini e impianti energetici offshore. Confermiamo pertanto la nostra ambizione di guidare l’evoluzione delle tecnologie navali avanzate, rispondendo alle sfide globali con imprenditorialità e visione strategica”.

Fonte: comunicati Leonardo e Fincantieri