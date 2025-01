Consegnati alla Difesa russa i primi addestratori basici UTS-800

Secondo il rappresentante ufficiale della JSC Ural Civil Aviation Plant (UZGA), lo stabilimento aeronautico ha consegnato due aerei da addestramento basici UTS-800 al Ministero della Difesa russo per i successivi test di volo (in foto i primi due velivoli UTS-800 di produzione seriale con un prototipo).

L’UTS-800 è un aereo con motore turboelica per l’addestramento basico, la selezione professionale e l’orientamento professionale dei piloti di aviazione tattico-operativa.

Si tratta di un progetto del Ministero dell’Industria e del Commercio e del Ministero della Difesa russo per creare il primo aereo da addestramento turboelica completamente di produzione russa. L’inclusione dell’aereo UTS-800 nel sistema di addestramento al volo dei piloti ridurrà significativamente i costi di addestramento dei cadetti e ne garantirà l’elevata efficienza.

Ricordiamo che le prime notizie di questo aereo risalgono al 2021 quando un modello dell’UTS-800 fu mostrato all’allora Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in occasione del Forum Army-2021 di Kubinka.

D’altra parta nel luglio dello stesso anno il Direttore della divisione aeromobili dell’UZGA, Yevgeny Sergeev, riferiva che l’impianto avrebbe assemblato il primo esemplare di volo del nuovo velivolo da addestramento entro la fine del 2021.

In sordina e senza clamore mediatico, il 27 ottobre 2023 l’UZGA portava in volo l’aereo da addestramento basico UTS-800 e nel gennaio del 2024 l’esemplare volante veniva mostrato al Ministro dell’Industria Denis Manturov in occasione della sua visita presso lo stabilimento dell’Ural Civil Aviation Plant (UZGA), cosicché oggi l’UTS-800 si trova ad un passo dallo sbarazzarsi di un avversario di prestigio sviluppato alla fine degli anni ’90, lo Yak-152, il cui sviluppo si trascina da tanti anni per le complicanze dovute da un motore di fabbricazione tedesca, il RED A03 V12.

Ricordiamo che l’UZGA è un’impresa di produzione e riparazione di aeromobili, uno dei principali produttori nel settore aeronautico in Russia.

Fondata nel 1939 l’UZGA è specializzata nello sviluppo, produzione, collaudo, riparazione e manutenzione di apparecchiature, componenti e assiemi aeronautici. L’azienda comprende un centro di produzione per la manutenzione e la riparazione dei motori, stabilimenti di produzione di aeromobili, un centro di ingegneria e un certo numero di sussidiarie, affiliate e società separate.

Foto UZGA